La FIFA introduit un nouveau cadre réglementaire concernant les chambres nationales de résolution des litiges

Le cadre réglementaire révisé apporte plus de clarté et de sécurité juridique

Il était sans cesse plus évident que le cadre réglementaire des CNRL, resté inchangé pendant près de 20 ans, ne répondait plus aux besoins actuels des différents acteurs concernés.

Cette modernisation historique a fait l’objet de discussions approfondies auprès des parties prenantes du football professionnel, qui ont apporté une expertise considérable et fait preuve d’une grande détermination.

Le nouveau cadre doit offrir davantage de clarté et de sûreté juridique concernant la compétence, la structure et les exigences applicables aux CNRL, mais aussi potentiellement déboucher sur leur reconnaissance officielle et permanente par la FIFA.