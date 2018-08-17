La FIFA et les agents discutent de la révision de la réglementation sur les intermédiaires

La FIFA a tenu le 17 août à Zurich une troisième séance consultative avec un groupe d’agents au sujet de la révision actuellement en cours du système des intermédiaires.

L’administration de la FIFA et le groupe de travail sur le système des transferts – créé par la Commission des Acteurs du Football de la FIFA et composé de représentants des confédérations, des fédérations nationales, de l’Association européenne des clubs, de la FIFPro et du Forum mondial des ligues – ont ainsi rencontré un groupe d’agents comprenant notamment des représentants de l’Association européenne des agents de football (EFAA).

Une série de possibles changements relatifs au système ont été abordés directement avec les agents et avec toutes les parties prenantes clés du football. La réunion d’aujourd’hui fait suite aux deux précédentes tenues en avril et mai derniers, lors desquelles le groupe de travail avait présenté un cadre général et les principaux objectifs de la révision à des fins de discussions. Le but de cette consultation est de prendre en considération les contributions de l’ensemble de la communauté du football et de garantir ainsi un consensus autour du processus de révision.

Les échanges autour du système des intermédiaires ont lieu dans le cadre d’un processus élargi visant à améliorer le système de transferts, qui est actuellement mené à bien sous l’égide de la Commission des Acteurs du Football.