La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne M. Rosnick Grant

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Rosnick Grant, ancien responsable national des arbitres de la Fédération Haïtienne de Football (FHF), coupable d’avoir abusé de ses fonctions ainsi que d’avoir commis des actes de harcèlement sexuel et d’abus, impliquant coercition et menaces, en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure éthique susmentionnée s’insère dans le cadre d’une vaste enquête concernant la FHF, dont plusieurs officiels ont été identifiés comme possiblement impliqués (en tant qu’auteurs principaux, complices ou instigateurs) dans des actes d’abus sexuels systématiques envers des joueuses et entraîneures de football entre 2011 et 2020. Plusieurs dirigeants de la FHF ont déjà été sanctionnés à cet égard. Les agissements reprochés à M. Grant, perpétrés entre 2011 et 2021, concernent des actes de harcèlement sexuel et d’abus à l’encontre d’arbitres femmes, mais aussi des menaces et des faits de coercition (afin d’empêcher de dénoncer le harcèlement et les abus), ainsi que l’abus de l’autorité inhérente à ses responsabilités au sein de l’arbitrage haïtien pour obtenir des faveurs de nature sexuelle.