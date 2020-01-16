La FIFA propose de nouvelles ressources en matière d’intégrité à destination des associations membres et des confédérations

La mise à jour du kit de la FIFA pour responsables intégrité vise à renforcer les initiatives sur l’intégrité et les meilleures pratiques dans le football.

De nouvelles ressources sont intégrées aux programmes d’éducation et de prévention menés sous l’égide du département Intégrité.

Les nouvelles versions du guide, de la plateforme d’apprentissage en ligne et du matériel promotionnel sont disponibles sur legal.fifa.com.

La FIFA lance ce 16 janvier une version améliorée de son kit pour responsables intégrité avec un double objectif : protéger l’intégrité du football et aider les associations membres et les confédérations à renforcer les mesures en vigueur visant à protéger les rencontres et les compétitions de niveaux régional et national contre la manipulation de matches.

La FIFA et son département Intégrité se sont appuyés sur le programme d’intégrité déployé à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™, ainsi que sur d’autres initiatives et programmes existants dans les domaines de l’éducation et la prévention, pour développer de nouvelles ressources destinées aux principales parties prenantes du football.

La FIFA a notamment élaboré un Guide pratique pour les associations membres et les confédérations dont la finalité est de les aider à mettre en place ou à consolider les initiatives sur l’intégrité visant à protéger les compétitions contre la manipulation de matches. Celui-ci décrit les principales étapes ainsi que les meilleures pratiques permettant de déployer une initiative efficace. Une série d’affiches thématiques susceptibles d’être utilisées dans le cadre de ces initiatives ont également été mises à disposition.

La FIFA a également lancé un tutoriel sur l’intégrité qui vise à sensibiliser les acteurs du football aux menaces de la manipulation de matches. Il décrit la règlementation de la FIFA en la matière, revient sur les différents comportements répréhensibles et indique la procédure à suivre pour signaler correctement tout incident ou approche en lien avec la manipulation de matches.

Les nouveaux outils développés par la FIFA en matière d’intégrité exposent les principales étapes et les meilleures pratiques que les associations membres et les confédérations doivent observer au quotidien afin de promouvoir l’intégrité et de protéger les compétitions nationales et régionales contre la manipulation de matches.

Au sujet des nouvelles ressources, Oliver Jaberg, directeur adjoint de la division Juridique et Conformité et directeur de la sous-division Intégrité et Juridique institutionnel de la FIFA, a déclaré : "L’engagement sans faille de la FIFA à préserver l’intégrité du football mondial nous impose de développer en permanence de nouvelles ressources permettant aux parties prenantes de renforcer toutes les composantes du football, sur le terrain comme en dehors.

"Fidèle à sa volonté de contribuer à la protection de l’intégrité des compétitions nationales et régionales et de prévenir la manipulation de matches, la FIFA a conçu toute une série de nouveaux outils en matière d’intégrité offrant aux associations membres et aux confédérations un accompagnement spécifique sur les meilleures pratiques dans le football" a-t-il ajouté. "L’objectif est de favoriser, d’une part, l’émergence de structures d’intégrité plus robustes et, d’autre part, la mise en place de programmes de prévention et d’éducation durables, et d’initiatives promotionnelles afin de protéger l’intégrité du football."

Pour accéder au kit de la FIFA pour responsables intégrité, comprenant notamment le tutoriel de la FIFA sur l’intégrité et le Guide pratique pour les associations membres de la FIFA, rendez-vous sur http://legal.fifa.com ou cliquez ICI.