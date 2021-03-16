La FIFA lance son Programme mondial d’intégrité pour intensifier la lutte contre la manipulation de matches 

Renforcement de la formation et des compétences en matière d’intégrité au sein des 211 associations membres

Conception en collaboration avec l’UNODC

Organisation de webinaires pour les associations membres et responsables intégrité à partir de mars 2021

En collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), la FIFA a lancé aujourd’hui son Programme mondial d’intégrité, qui vise à fournir à l’ensemble des 211 associations membres des connaissances approfondies et des outils modernes de lutte contre la manipulation de matches.

Dans la droite ligne de sa vision consistant à rendre le football véritablement mondial, ainsi que de son engagement en faveur de la protection et de la promotion de l’intégrité du football, la FIFA a élaboré ce nouveau programme afin d’améliorer la formation et les compétences en matière d’intégrité au sein des 211 associations membres et de permettre le partage de connaissances et ressources entre les responsables intégrité.

Le programme reflète en outre l’engagement pris par l’UNODC vis-à-vis des gouvernements et des organisations sportives pour les soutenir dans leurs initiatives de protection du sport contre la corruption et le crime.

Il s’articule autour de webinaires à trois modules qui seront organisés dans chacune des confédérations et a pour but de mettre en place des initiatives intégrité et de lutte contre la corruption durables et efficaces au niveau local.

Les premières associations membres à découvrir le programme sont celles de l’AFC, avec la tenue du premier module le 4 mars, suivi du deuxième le 16 mars.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqoé le Programme mondial d’intégrité de la FIFA en expliquant que :

"La manipulation de matches est un problème bien réel qui menace l’intégrité et la crédibilité du football dans de nombreux pays du monde. Grâce à la collaboration étroite que nous entretenons avec les experts de l’UNODC et aux autres initiatives menées par la FIFA, le Programme mondial d’intégrité de la FIFA est une étape supplémentaire en vue de préserver l’intégrité du football et nul doute qu’il jouera un rôle clé dans la formation de nos associations membres et le renforcement de leurs compétences, contribuant ainsi à la lutte contre la manipulation de matches au niveau local."

Outre ce programme, la FIFA a également annoncé qu’elle allait bientôt mettre en place une plateforme communautaire pour les responsables intégrité. Il s’agira de la première plateforme en ligne entièrement dédiée aux responsables intégrité de toutes les associations membres et des confédérations.

Cette plateforme communautaire privée permettra un partage d’expériences et de bonnes pratiques liées à la prévention et la lutte contre la manipulation des matches ainsi qu’à la promotion de l’intégrité.

Le Programme mondial d’intégrité de la FIFA s’inscrit dans la Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement mondial de la FIFA, réaffirmant sa volonté de lutter contre la manipulation de matches, notamment par le biais d’initiatives en matière d’intégrité, de mécanismes de signalement et de programmes de formation spécifiques.

Dans le cadre de ses initiatives sur l’intégrité, la FIFA a signé en septembre dernier un protocole d’accord avec l’UNODC en vue d’unir leurs forces pour la prévention de la menace posée par le crime dans le sport.

Pour de plus amples informations sur le travail réalisé par l’UNODC pour préserver le sport de la corruption et du crime, rendez vous ICI.