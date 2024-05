La Commission de Discipline de la FIFA sanctionne la Fédération Équato-Guinéenne de Football et le joueur Emilio Nsue López pour non-éligibilité

La Commission de Discipline de la FIFA a rendu ses décisions concernant la procédure ouverte contre la Fédération Équato-Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) et le joueur Emilio Nsue López portant sur la participation de ce dernier à plusieurs matches de l’équipe nationale de Guinée équatoriale, notamment deux rencontres de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, bien qu’il soit inéligible.

Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments lui ayant été présentés; la Commission de Discipline de la FIFA a établi l’inéligibilité du joueur et par conséquent décidé de déclarer les deux matches en question (à savoir Guinée équatoriale – Namibie et Liberia – Guinée équatoriale, respectivement disputés les 15 et 20 novembre 2023) comme perdus par forfait par la Guinée équatoriale sur un score de 3-0.