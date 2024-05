La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne des officiels – anciens et actuels – de la Fédération de Football du Bangladesh

Imrul Hasan Sharif, responsable approvisionnement et entreposage de la BFF, a écopé d’un avertissement et devra suivre une formation conformité dispensée par la FIFA.

Abdus Salam Murshedy, vice-président doyen de la BFF et président de la commission des finances de la BFF, s’est vu infliger une amende de CHF 10 000 ;

Abu Hossain, ancien directeur financier de la BFF, et Mizanur Rahman, ancien responsable des opérations de la BFF, se sont tous deux vu infliger une suspension de deux ans de toute activité relative au football ainsi qu’une amende de CHF 10 000 ;

Ces décisions ont été prises à la suite d’audiences individuelles et d’examens minutieux des preuves fournies à la chambre de jugement et recueillies par celle-ci lors de ses enquêtes portant sur les différentes procédures. La chambre de jugement a ainsi établi que les individus susmentionnés avaient été impliqués et/ou avaient pris part à plusieurs transactions s’appuyant sur des documents faux et/ou falsifiés, et payées – ou devant être payées – à l’aide de fonds de la FIFA.