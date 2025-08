La Chambre de Compensation de la FIFA reçoit l’agrément de l’autorité de supervision du secteur bancaire français

L’idée de créer une Chambre de Compensation émane de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA et a été validée par le Conseil de la FIFA. La Chambre de Compensation de la FIFA est une entité indépendante établie en France, qui consacre l’importance de Paris en tant que pôle financier ainsi que le partenariat global scellé entre la FIFA et les autorités françaises.

La Chambre de Compensation s’est vu attribuer deux missions. La première consiste à centraliser, traiter et automatiser les paiements entre les clubs, dans un premier temps ceux liés à la rétribution de la formation (indemnité de formation et contribution de solidarité), et la seconde à promouvoir la transparence financière et l’intégrité dans le système des transferts.