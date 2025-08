Décisions de la Commission de Discipline de la FIFA dans le cadre du match Ghana-Uruguay

La Commission de Discipline de la FIFA s’est prononcée au sujet de plusieurs incidents survenus pendant et après le match opposant le Ghana à l’Uruguay le 2 décembre dernier dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.

Après avoir soigneusement analysé les divers éléments factuels au regard de la réglementation applicable, la Commission de Discipline a estimé que la Fédération Uruguayenne de Football était responsable du comportement discriminatoire de ses supporters ainsi que des incorrections, du comportement offensant et des violations des principes du fair-play commis par les membres de son équipe représentative.

De plus, la commission a décidé de sanctionner les joueurs José María Giménez, Fernando Muslera, Edinson Cavani et Diego Godín en lien avec leurs incorrections et conduites respectives.