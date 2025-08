La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Obert Zhoya

Après l’avoir jugé coupable d’abus de pouvoir et de harcèlement sexuel sur trois femmes arbitres de la Fédération Zimbabwéenne de Football (ZIFA), la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique Indépendante a prononcé à l’encontre de M. Obert Zhoya, ancien Secrétaire Général de la Commission des Arbitres de la ZIFA, une interdiction de toute activité liée au football pour une durée de cinq ans. En outre, la chambre de jugement a infligé à M. Zhoya une amende de CHF 20 000. Après avoir minutieusement analysé les déclarations écrites des victimes ainsi que les preuves recueillies lors de l’enquête menée par la chambre d’instruction, la chambre de jugement a établi que M. Zhoya a enfreint l’art. 23 (Protection de l’intégrité physique et morale), l’art. 25 (Abus de pouvoir) et, par corollaire, l’art. 13 (Règles de conduite générales) du Code d’éthique de la FIFA. Les termes de la décision ont été notifiés le 1er septembre 2022 à M. Zhoya, date à laquelle l’interdiction entre en vigueur. Les motifs de la décision seront fournis sous 60 jours, conformément au Code d’éthique de la FIFA. Dans la droite ligne de l’engagement de la FIFA à combattre fermement tous les types d’abus dans le football, la Commission d’Éthique traite chaque cas selon ses spécificités, conformément au Code d’éthique. La FIFA met en outre à disposition un système en ligne spécifique et sécurisé permettant de signaler en toute confidentialité les éventuels problèmes en matière de prévention.