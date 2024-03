Améliorer les standards du football de clubs : la FIFA lance la troisième édition de son Diplôme en gestion des clubs

Des dirigeants de clubs du monde partageront leur vécu et transmettront de précieuses connaissances

Parmi les participants aux éditions précédentes figurent notamment Fabio Cannavaro, Carli Lloyd et Tim Cahill

Le diplôme a été lancé en 2021 dans le cadre d’initiatives cherchant à élever les standards partout dans le monde

Dans le cadre de ses efforts visant à améliorer les standards du football de clubs mondial, la FIFA a lancé la troisième édition de son Diplôme en gestion des clubs, offrant aux dirigeants de clubs ainsi qu’à d’anciens joueurs et joueuses issus des quatre coins de la planète la possibilité de partager leur vécu et d’acquérir de précieuses connaissances sur le milieu.

Pendant 18 mois, les quelque 40 participants vont pouvoir écouter de nombreux dirigeants de clubs leur parler des différents facteurs de réussite et constater par eux-mêmes, grâce à plusieurs visites sur site dans divers pays, quels peuvent être les résultats.

Il est clair pour la FIFA que les clubs jouent un rôle prépondérant dans le succès de notre sport et sa popularité. Ornella Bellia Directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

Le diplôme, qui s’adresse aux dirigeants de clubs, aux joueuses et joueurs – retirés des terrains ou toujours en activité – ainsi qu’aux entraîneurs, s’articule autour de six modules : leadership et gestion, stratégie sportive et académies, marketing et communication, opérations des clubs et gestion des stades, gouvernance et questions juridiques, et finances.

Il est également conçu pour donner aux dirigeants de clubs une perspective globale plus large, en les sensibilisant aux calendriers internationaux, aux compétitions et à la réglementation sur les transferts.

"Il est clair pour la FIFA que les clubs jouent un rôle prépondérant dans le succès de notre sport et sa popularité. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que le football est un sport mondial et qu’il est dans l’intérêt général d’avoir des clubs forts et prospères aux quatre coins de la planète, et non pas seulement dans une poignée de pays", a déclaré Ornella Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

"Le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs est l’une des initiatives à travers lesquelles nous nous efforçons d’améliorer les standards partout dans le monde et de professionnaliser l’administration du football de clubs dans les six confédérations. Lors de cette troisième édition, nous réunirons à nouveau d’influentes personnalités du monde entier afin de partager les meilleures pratiques et de fournir aux participants les outils et connaissances indispensables pour la bonne gestion d’un club de football", a poursuivi Mme Bellia.

Lancé pour la première fois en 2021, ce cursus a pour but d’améliorer les standards hors des terrains sur l’ensemble de la planète, conformément à l’objectif de la FIFA d’unir le monde grâce au football.

Parmi les diplômés de la première promotion figuraient le capitaine de l’Italie championne du monde en 2006, Fabio Cannavaro, ainsi que l’ancien attaquant portugais Nuno Gomes. La deuxième édition, qui a commencé en septembre 2022, se poursuivra jusqu’en mai 2024. On retrouve parmi ses participants d’anciennes gloires telles que Carli Lloyd, double championne du monde, Tim Cahill, Fernandinho, John Terry et Juan Mata, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2010.