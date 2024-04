Actualisation des informations sur l’injonction préliminaire émise par le tribunal de district de Dortmund dans la procédure 8 O 1/23 (Kart)

Le 24 mai 2023, la FIFA et la Fédération Allemande de Football (DFB) ont été notifiées d’une injonction préliminaire (ci-après : l’« injonction ») émise par le tribunal de district de Dortmund (Allemagne) dans le cadre de la procédure 8 O 1/23 (Kart). Cette injonction interdit à la FIFA d’appliquer certaines dispositions de son Règlement sur les agents (ci-après : le « règlement »).

Les règles concernant le paiement de l’indemnité de service (article 14, alinéas 6, 8 et 11)

La règle du paiement par le client (article 14, alinéas 2 et 10)

Les règles concernant le moment du paiement de l’indemnité de service (article 14, alinéas 7 et 12)

L’interdiction de la double représentation (article 12, alinéas 8 et 10)

Les obligations de rapport (article 16, alinéas 2h, j, k et 4)

Les règles concernant la divulgation et la publication (article 19)

Les règles de conformité et de compétence (article 4, alinéa 2 ; article 16, alinéa 2b ; article 3, alinéa 2c et d ; article 20 et article 21)