Nouvelle édition du Manuel de conformité de la FIFA : "la stratégie est déterminante", souligne Gianni Infantino

"La conformité et la gouvernance sont essentielles à l’intégrité et au rayonnement du football dans le monde", a affirmé Gianni Infantino à l’occasion du cinquième Sommet de la FIFA sur la Conformité qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil)

Présentée lors de l’événement, la deuxième édition du Manuel de conformité de la FIFA a été publiée ce mardi 15 avril

Le Président de la FIFA explique que ce manuel à destination des 211 associations membres "offre des conseils faciles à mettre en œuvre" concernant les meilleures pratiques en matière de conformité

Lors du Sommet de la FIFA sur la Conformité 2025, Gianni Infantino a rappelé l’importance du "vaste programme de conformité" mené par l’instance pour le développement du football mondial. Dans la foulée, la deuxième édition du Manuel de conformité de la FIFA a été publiée.

Le document, dont la première mouture avait été présentée à l’occasion du Sommet sur la Conformité 2020, contient des recommandations simples et pratiques afin d’aider les 211 associations membres à instaurer une culture de la conformité dans leurs opérations au quotidien.

En s’adressant aux délégués présents à Rio de Janeiro, Gianni Infantino a notamment déclaré que "les innombrables inaugurations de centres d’entraînement, de terrains et d’installations de football à travers le monde" auxquelles il a pu assister depuis sa prise de fonction en 2016 sont le fruit de la politique stricte suivie par la FIFA en matière de conformité.

"Si elles ont pu voir le jour, c’est parce que nous avons fait en sorte que les revenus de la FIFA soient redistribués là où il y en a besoin. C’est la vocation de notre programme global de conformité : contribuer à la transparence, encourager les comportements éthiques, déceler les risques et élaborer des procédures adéquates", a-t-il expliqué dans un message vidéo diffusé lors du sommet, qui s’est tenu les 9 et 10 avril 2025.

"La conformité et la gouvernance sont essentielles à l’intégrité et au rayonnement du football dans le monde. À l’instar du football, la conformité est un sport d’équipe. Chaque individu au sein de nos organisations a un rôle fondamental à jouer afin de préserver l’intégrité du sport le plus populaire au monde, sur le terrain et en dehors."

Pour le Président de la FIFA, la deuxième édition du Manuel de conformité constitue "une nouvelle version plus conviviale offrant des conseils pratiques faciles à appliquer aux activités quotidiennes".

Elle permet de consolider les enseignements du Sommet de la FIFA sur la Conformité, qui invitait les responsables des questions de conformité au sein de chaque association membre et confédération à se réunir pour échanger autour des meilleures pratiques et des dernières tendances.

5e Sommet de la FIFA sur la Conformité / Rio de Janeiro, Brésil 02:53

"Nous sommes ici pour partager nos connaissances et renforcer notre réseau", a ainsi expliqué Emilio García, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA, à propos de l’événement. "Tous les deux ans, nous organisons ce sommet pour partager nos expériences. Cet événement ne sert pas uniquement à diffuser les conseils de la FIFA, mais aussi à favoriser le dialogue entre tous les participants. Nous vous encourageons à partager vos doutes et difficultés, car nous avons tous à apprendre les uns des autres afin de progresser dans la voie de la conformité."

ʺLe sommet est d’une importance capitale car il souligne l’engagement de la FIFA à promouvoir une bonne gouvernance pour la communauté du football mondial", a ajouté Anja Zumkeller, directrice de la sous-division Conformité, Audit, Risque et Conseil de la FIFA.

"Conçue à l’intention de nos 211 associations membres, cette nouvelle édition de notre Manuel de conformité représente une avancée déterminante. Il s’agit d’un outil clair et pratique qui pourra facilement vous assister dans vos opérations au quotidien."

Sommet sur la Conformité de la FIFA 2025 à Rio de Janeiro Previous 01 / 20 Attendees during the 5th FIFA Compliance Summit 2025 02 / 20 A view of referee cards during the 5th FIFA Compliance Summit 2025 03 / 20 Ken Liddle speaks at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 04 / 20 Anja Zumkeller speaks at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 05 / 20 Chris Mihm, Jessica Valenzuela, Graciela Garay, Joanna LoRusso, Niels Lindholm and Jaime-Albizu Lamboy-Riley during the FIFA Compliance Summit 2025 06 / 20 Mauro Silva speaks at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 07 / 20 Rochelle Mello speaks at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 08 / 20 Christoph Suppiger presents at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 09 / 20 Group speakers on stage during a workshop at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 10 / 20 Attendees at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 11 / 20 Attendees in smaller groups during a workshop at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 12 / 20 Attendees in smaller groups during a workshop at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 13 / 20 A view of the Compliance Handbook during the 5th FIFA Compliance Summit 2025 14 / 20 Rochelle Mello and Astrid Rauch present the Compliance Handbook at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 15 / 20 Jamie Woodruff presents at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 16 / 20 Kirsty Grant-Hart speaks at the 5th FIFA Compliance Summit 2025 17 / 20 Attendees during the 5th FIFA Compliance Summit 2025 18 / 20 FIFA Chief Legal & Compliance Officer Emilio Garcia Silvero speaks during the opening of the 5th FIFA Compliance Summit 2025 19 / 20 FIFA President Gianni Infantino delivers a video message 20 / 20 FIFA Council Member and Brazilian Football Confederation President Ednaldo Rodrigues presents a Brazil national team jersey to FIFA Chief Legal & Compliance Officer Emilio Garcia Silvero Next

Afin d’apporter une aide toujours plus efficace aux fédérations, le programme du sommet a été élargi cette année. Les délégués ont ainsi pu aborder les principales questions de conformité, et notamment le développement de programmes conformes, la gouvernance, la gestion des risques et les pratiques d’audit interne.

"La conformité est ce qui permet une gouvernance solide. C’est l’avenir du football dont il est question. Il s’agit donc d’un événement très important et très pertinent. Je suis ravi et honoré de pouvoir y participer, et remercie la FIFA de cette initiative capitale", s’est réjoui Mauro Silva, vice-président de la Fédération de Football de São Paulo et vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1994™ avec le Brésil, avant de poursuivre sur l’importance du Manuel de conformité de la FIFA.

"Cet outil illustre le leadership de la FIFA, ainsi que son engagement d’excellence dans la gestion des organisations. Il s’agit d’une étape décisive dans sa volonté d’intégrer la conformité aux opérations quotidiennes des instances dirigeantes du football. Nous devons la féliciter pour cette initiative."