Lancement du cycle quadriennal de certification des technologies d’assistance vidéo à l'arbitrage et de détection du hors-jeu

Dans le cadre du Programme Qualité de la FIFA, la période de certification des technologies d’assistance vidéo à l'arbitrage et de détection du hors-jeu est prolongée avec effet immédiat. Avec la mise en place des systèmes d'assistance vidéo à l'arbitrage en 2018, suivie d'une période intense de recherches et de tests, l’utilisation des outils technologiques s’est généralisée dans le monde du football. Les technologies d’assistance vidéo à l'arbitrage et de détection du hors-jeu ont été utilisées dans plus de 100 compétitions dans le monde et continuent de bénéficier des innovations des fournisseurs. La FIFA peut donc affirmer avec certitude que ces systèmes ont atteint un niveau de maturité suffisant pour justifier la prolongation de leur période de certification, qui devait initialement durer deux ans.