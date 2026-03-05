Journée de terrain du projet de recherche de la FIFA sur les pelouses organisée à l’université

Des experts de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ™ , spécialistes du gazon et responsables de terrains, participent à des ateliers de deux jours à Knoxville, dans le Tennessee

Des délégués du pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA ™ ont également assisté à cet événement

« Le monde va vraiment voir quelque chose d'époustouflant » , déclare Alan Ferguson, responsable de la gestion des terrains à la FIFA

Alors que des milliards de fans à travers le monde se réjouissent de la diversité et des particularités qui caractérisent les équipes, les joueurs, les supporters et les villes hôtes lors de l'événement sportif le plus vaste et inclusif de l'histoire de l'humanité, un élément de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, 2026 ™, doit rester homogène, uniforme et impeccable : les terrains. Leur qualité doit être à la hauteur de cet événement historique, et aucune variation ni anomalie n'est tolérée sur la pelouse. Le ballon doit rouler de la même manière en intérieur et en extérieur, et rebondir à Boston comme à Monterrey.

La mission visant à atteindre cette homogénéité ambitieuse à l'échelle du continent a débuté il y a cinq ans, lorsque l'équipe de gestion des terrains de la FIFA s'est associée aux programmes de renommée internationale des universités du Tennessee et du Michigan afin de concevoir, développer, fournir et entretenir des terrains parfaits pour 16 stades, 84 centres d'entraînement et 178 terrains de pratique en Amérique du Nord. Le projet de recherche sur les terrains de la FIFA, qui comprenait également la fourniture de terrains pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ™ , est sans précédent par son ampleur.

Un peu plus de 100 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, qui réunira 48 équipes sur 104 matchs, le 11 juin à Mexico, le projet de recherche sur les terrains de la FIFA a franchi une dernière étape préparatoire importante à Knoxville, dans le Tennessee. Fin février, le personnel de la FIFA s'y est retrouvé, accompagné des membres du projet, de spécialistes des gazons et de responsables de terrains venus du Canada, du Mexique et des États-Unis – les trois pays hôtes – pour une journée de recherche de deux jours sur la gestion des terrains de la FIFA.

Parallèlement, les délégués des pays hôtes ont pu visiter les installations et rencontrer les experts de l'Université du Tennessee avant d'assister à la journée d'ouverture au Centre des congrès de Knoxville. Les progrès réalisés ces cinq dernières années auront un impact significatif sur les grands événements à venir et sur l'avenir proche du football américain.

« Je serais vraiment négligent si je ne tenais pas à remercier chacun d'entre vous qui nous avez accompagnés ces trois dernières années, alors que nous préparons la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Alan Ferguson, responsable de la gestion des terrains à la FIFA, en accueillant les invités à Knoxville. « Et nous y voilà : une seule équipe à quelques mois de la Coupe du Monde. Le spectacle promet d'être exceptionnel. Le monde entier va être époustouflé. »

Kaj Heyral, directeur exécutif des infrastructures et des services techniques de la FIFA, a déclaré : « Ce projet a débuté il y a plusieurs années, avec des objectifs clairs et ambitieux : offrir des surfaces de jeu homogènes et de renommée mondiale dans trois pays, 16 stades et, bien sûr, un grand nombre de centres d’entraînement. Et ce, dans plusieurs zones climatiques. Atteindre un tel niveau d’uniformité à une telle échelle est évidemment exceptionnel, et cela n’aurait pas été possible sans l’expertise, le soutien des communautés locales, la collaboration et l’engagement de toutes les personnes et de tous les participants présents ici. »

La journée portes ouvertes a débuté le 25 février par un bilan de l'année écoulée présenté par l'équipe de gestion des terrains de la FIFA, suivi d'une mise à jour des activités de recherche coordonnées visant à optimiser la performance des terrains sur différents sites. Cette présentation était menée par le Dr John Sorochan, professeur émérite de sciences et de gestion des gazons à l'Université du Tennessee . Le Dr Sorochan était étudiant à l'Université d'État du Michigan lors de la conception du terrain utilisé au Pontiac Silverdome pour la Coupe du Monde de la FIFA 1994 ™, qui a accueilli les premiers matchs en salle de l'histoire de la compétition.

Les participants ont ensuite été répartis en deux groupes : l’un consacré aux stades et l’autre aux sites d’entraînement et aux camps de base des équipes. Le premier groupe a participé à des ateliers portant sur l’organisation des cérémonies, l’aménagement spécifique des stades et les enseignements tirés de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ™ ; le second, à des ateliers sur la sélection et l’exploitation des sites d’entraînement, ainsi que sur l’évolution de la relation entre les responsables des terrains et les gestionnaires des sites pendant la Coupe du Monde des Clubs.

La journée d'ouverture s'est conclue par une séance de questions-réponses conjointe animée par M. Ferguson, M. Heyral, David Graham, responsable principal des terrains de la FIFA, Ewen Hodge, responsable des infrastructures de terrains de la FIFA, et Weston Appelfeller, responsable principal de la gestion des terrains d'entraînement de la FIFA.

« Grâce à des recherches approfondies et à une excellente collaboration ces dernières années, je pense que nous nous sommes accordés sur les meilleures pratiques en matière de sélection du gazon, de formation du gazon et de construction et conception des terrains » , a déclaré M. Heyral. « Concernant la structure du terrain, je pense que nous sommes en bonne voie. Nous avons déjà commencé la construction de terrains dans quelques stades, et je peux voir les photos quotidiennement. Bravo à tous ! »

Le 26 février, les participants à la formation sur le terrain de stade ont abordé l'entretien et les normes opérationnelles des pelouses, la gestion des systèmes d'éclairage d'appoint, les tests de pelouse, ainsi que les responsabilités et le rôle des gestionnaires de pelouses de stade. Le groupe en charge du site d'entraînement et du camp de base a traité des tests de pelouse, de l'esthétique (tonte, traçage et aspect général), de la protection des pelouses avant les tournois et de l'utilisation des technologies de stade sur les terrains d'entraînement. La deuxième journée s'est conclue par des tables rondes, des interventions et une séance de questions-réponses en espagnol portant sur les infrastructures et la logistique au Mexique.

La chancelière de l'Université du Tennessee, Donde Plowman, a déclaré que le projet de recherche sur les terrains de la FIFA et le partenariat de l'université avec la FIFA et l'Université d'État du Michigan avaient été « une expérience formidable » et représentaient « une opportunité pour nous de faire progresser un travail qui fait une réelle différence » .

Elle a ajouté : « Superviser un projet d’une telle envergure et d’une telle complexité représente un défi de taille, surtout dans trois pays, sous des climats variés et avec des dizaines de stades. Et à la FIFA : merci pour votre confiance. C’est un grand honneur pour nous. Vous nous faites confiance pour repousser les limites et fournir des recherches fondées sur des données probantes, une première dans l’histoire de la recherche. »