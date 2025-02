La FIFA étend son Programme d’innovation en vue de nouvelles avancées pour le football

Cette initiative vise à s’appuyer sur les évolutions dans différents domaines afin d’en faire profiter le football mondial

Les entreprises de toutes tailles peuvent présenter à la FIFA leurs produits et solutions pour répondre à un défi particulier ou à des besoins dans un domaine prioritaire

Ces domaines prioritaires comprennent la formation professionnelle, la santé des joueurs et joueuses, la durabilité et la relation avec les supporters

La FIFA a lancé une nouvelle édition étendue de son Programme d’innovation dans le cadre duquel des entreprises de toutes tailles peuvent désormais lui présenter – via un nouveau portail – leurs produits et solutions. L’objectif est d’amorcer une collaboration permettant de répondre aux défis les plus urgents auxquels le football est confronté.

Mis en place pour la première fois en 2021, le programme offre aux entreprises une occasion unique de bénéficier de l’expertise et du réseau de la FIFA. Ces dernières ont en outre accès à un ensemble structuré de tests et d’évaluations destinés aux produits dont elles souhaitent faire profiter le football.

Le programme a été étendu afin d’aboutir à de nouvelles avancées à la fois sur et en dehors du terrain. Désormais, les entreprises peuvent en outre présenter leurs innovations à la FIFA sur la nouvelle plateforme via une procédure simplifiée. Cette initiative stratégique souligne l’engagement de la FIFA à mettre la recherche, le développement et l’innovation au service du football.

Dans le cadre du programme, la FIFA fait régulièrement part des défis d’innovation propres au football en précisant les besoins spécifiques à combler. Les prestataires peuvent ainsi répondre à ces besoins particuliers, ou simplement proposer librement leurs solutions concernant les domaines prioritaires que sont la formation professionnelle, la santé des joueurs et des joueuses, la durabilité ou la relation avec les supporters. Ceux dont les projets répondent aux critères à prendre en compte pourront ensuite être invités à démontrer, dans le cadre d’un plan structuré, ce que leur proposition peut apporter.

« La FIFA s’est fixé pour objectif d’améliorer constamment le football. L’extension du Programme d’innovation ouvre la voie à une collaboration mondiale avec les entreprises innovantes, les start-ups et les leaders du marché. Cette initiative renforce notre engagement à mettre les nouvelles technologies et idées au service de la modernisation du football afin de le rendre plus durable et de faire en sorte qu’un nombre encore plus élevé de personnes puisse prendre plaisir à pratiquer ou regarder ce sport », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

« En encourageant l’innovation, nous voulons soutenir la croissance du football pour qu’il réponde aux enjeux qui attendent les générations futures », a affirmé pour sa part le directeur de l’Innovation de la FIFA, Johannes Holzmüller. « Nous appelons tous les prestataires intéressés à soumettre leurs idées à la FIFA dans le cadre du Programme d’innovation, afin d’œuvrer ensemble au développement de notre sport et d’améliorer l’expérience de toutes les parties prenantes. »