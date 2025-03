Les meilleurs moments de la Conférence et colloque de recherche sur le Programme Qualité de la FIFA 2023

Des professionnels et autres experts des fournisseurs de technologie, instituts de tests, universités, fédérations, ligues et clubs de football ont ainsi eu la possibilité de prendre part à des discussions constructives, contribuant par là-même au développement du football. Si la Conférence sur le Programme Qualité de la FIFA a permis aux participants de savoir plus sur les dernières normes et évolutions d’ordre footballistiques, le colloque de recherche était quant à lui axé sur les dernières études menées. Il avait notamment pour but de promouvoir le recours à des solutions technologiques, d’instaurer un environnement plus sûr et de rendre le football plus accessible pour tous et toutes. "La Conférence sur le Programme Qualité est une excellente opportunité de rester au fait des dernières avancées dans le domaine de la technologie et de l’innovation du football, ainsi que de rencontrer des experts en la matière, qu’ils soient issus du monde universitaire ou du secteur privé. Je travaille au sein de la division Associations membres de la FIFA, aussi cette conférence me permet d’identifier des concepts, de les analyser et d’échanger avec d’autres participants en vue de les recommander à nos associations membres. Il suffit de voir combien de solutions technologiques ont d’abord été testées par la sous-division Technologie et innovation du football dans le cadre de compétitions de la FIFA avant d’être rendu accessible au plus grand nombre", a déclaré Hans Thies, Responsable Service de développement de solutions au sein de la division Associations membres de la FIFA Divers séminaires, tables rondes, présentations, sessions interactives ont permis aux participants de partager leurs connaissances, présenter les conclusions de leurs recherches et évoquer les nouveaux défis auxquels est confrontée la communauté du football. L’événement vise en somme à recommander des solutions, promouvoir les bonnes pratiques et façonner le football de demain, ce qui passe par une collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes du secteur.