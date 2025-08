La FIFA va introduire le concept d’intelligence augmentée dans le football

Des données de performance et autres indicateurs inédits seront à la disposition du grand public

Des visuels amélioreront l’expérience du téléspectateur et permettront de mieux comprendre l’action sur le terrain

Le projet est dirigé par Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA

Pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la FIFA partagera les données de performance et indicateurs les plus modernes de l’histoire de la compétition avec les téléspectateurs du monde entier, mais aussi avec les équipes participantes et leurs joueurs. Conçus par l’équipe Haute Performance de la FIFA sous l’égide du Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, Arsène Wenger, les services d’intelligence augmentée dans le football proposeront de nouveaux indicateurs inédits qui enrichiront la couverture et l’analyse de chaque rencontre de la compétition.

Chaque match sera illustré d’un ensemble unique de visuels d’intelligence augmentée – pendant et après le match, qui seront affichés en réalité augmentée et en mode traditionnel. Ces nouvelles statistiques décomposent chaque domaine de notre sport et proposent des définitions opérationnelles ainsi que divers exemples vidéo permettant de définir clairement chaque action. Il sera dès lors possible de décortiquer non seulement ce qui se passe au niveau du ballon, mais également les mouvements et les interactions qui interviennent autour et loin du ballon, à l’échelle individuelle et collective, avec ou sans la possession.

Grâce à ces données, la FIFA sera en mesure de fournir une analyse longitudinale d’après-match, ce qui permettra de mieux comprendre l’évolution du football, mais aussi d’accompagner son développement pour mieux cerner les circonstances favorables à la transition des équipes de jeunes vers le niveau seniors dans les deux sexes.

"Nous souhaitons partager notre vision, basée sur l’analyse des données du football et sur leur interprétation par des spécialistes techniques, pour créer une compréhension du jeu inédite et ainsi permettre à chacun de mieux appréhender le football", a déclaré Wenger. "Le concept d’intelligence augmentée dans le football définira l’approche avec laquelle nous analyserons dorénavant le football. Nous voulons en permanence partager nos nouvelles idées avec le monde du football. Le Centre de Ressources Techniques de la FIFA, disponible en ligne, est une formidable plateforme pour ce faire. Mon équipe continuera de proposer du contenu inédit et enrichissant en matière d’analyse du football, le tout ponctué de données de performance, d’exemples vidéo et d’éclairages techniques pour vous aider à affiner votre compréhension du jeu."

Composée d’analystes ainsi que de spécialistes dans la science et l’ingénierie des données, l’équipe Haute Performance de la FIFA a mis au point des technologies novatrices afin de proposer des données et des indicateurs inédits. Lors de la Coupe du Monde 2022, 11 nouveaux indicateurs seront ainsi introduits :

· Possession · Temps de récupération du ballon · Lignes cassées · Hauteur de la ligne défensive et longueur du bloc équipe · Incursions dans les 30 derniers mètres · Pertes de balle forcées · Pression sur le ballon · Expected goals (buts attendus) · Positionnement des équipes · Réceptions du ballon derrière le milieu de terrain et la défense · Phases de jeu Regardez Arsène Wenger expliquer les services d’intelligence augmentée dans le football.