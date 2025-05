Lors du 75e Congrès de la FIFA, Arsène Wenger a déclaré que la volonté de développement des talents est « inarrêtable »

Le Directeur du développement du football mondial de la FIFA encourage les 211 associations membres de la FIFA (AM) à « s’impliquer » dans le Programme de développement des talents de la FIFA (PDT)

Les délégués présents au congrès à Asunción (Paraguay) ont pu entendre Arsène Wenger réitérer l’objectif du PDT, à savoir ouvrir 75 Académies des Talents de la FIFA dans le monde d’ici 2027

Le PDT vise à offrir à chaque jeune talent un accès au football professionnel

Lors du 75e Congrès de la FIFA, qui s’est tenu au Paraguay, Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, a rappelé que la volonté de la FIFA de développer les jeunes joueurs est « inarrêtable » et que « on souhaite impliquer tout le monde » avec le Programme de développement des talents (TDS).

Une pierre angulaire des Objectifs Stratégiques de la FIFA pour le football mondial : 2023-2027, le PDT a été mis en place avec pour objectif d’offrir aux filles et aux garçons talentueux dans le monde entier un accès au football professionnel, indépendamment de leurs situations financière et géographique. Ce qui permet aux AM d’exprimer leur plein potentiel pour leurs équipes nationales.

En décembre 2022, le Conseil de la FIFA a alloué 200 millions de dollars pour soutenir cette initiative, qui vise à créer 75 Académies des Talents de la FIFA de haut niveau dans le monde d’ici 2027.

Le PDT a été lancé dans plus de 180 associations membres de la FIFA, qui en compte 211. Au total, plus de 600 projets sur mesure ont été mis en œuvre pour renforcer les accès au développement du talent individuel qu’elles offrent aux filles et aux garçons. En parallèle, 33 Académies des Talents de la FIFA ont déjà ouvert leurs portes, avec des entraîneurs formés par la FIFA dont le rôle est de créer un réseau local, qui permettra d’identifier les plus grands talents et de former les futures générations d’internationaux. Lors du Congrès de la FIFA, M. Wenger a expliqué aux délégués présent à Asunción, la capitale du Paraguay, que le PDT continuerait de s’étendre.

75e Congrès de la FIFA 2025 | Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA 05:13

« Le train mondial du développement des talents a démarré et ne saurait être arrêté, mais on souhaite que tout le monde monte à bord et il y a encore du travail à faire pour y parvenir. Je compte également sur votre implication. Vous pouvez compter sur nous, car on fera tout notre possible pour réaliser notre rêve » a déclaré le Directeur du développement du football mondial de la FIFA.

« D’ici fin 2025, 60 Académies des Talents de la FIFA auront ouvert leurs portes dans 60 pays. Et à la fin du cycle en 2027, on en comptera 75 dans autant de pays différents. Ainsi, les enfants de 12 à 16 ans qui les fréquenteront pourront y poursuivre leur développement afin de répondre aux exigences croissantes du football professionnel. Nous les formons avec des entraîneurs que nous envoyons dans leurs pays et notre formations s’appuie principalement sur le perfectionnement technique, la créativité et une éducation du caractère adaptée à toutes les cultures qu’on rencontre dans différents pays. »

À l’approche du Congrès de la FIFA, Arsène Wenger a assisté à un événement historique à l’Académie des Talents de la FIFA établie au CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas), le centre de haute performance d’élite du Paraguay.

« Au Paraguay, on soutient le projet de ce centre technique et si vous avez l’opportunité d’y aller, vous verrez qu’ils ont fait quelque chose d’incroyable, » a dit M. Wenger. « On a également soutenu le développement de jeunes joueurs dans ce centre technique, où ils s’entraînent quotidiennement aux côtés de 2 000 joueurs venant de plus de 10 clubs. Il y a 1 000 joueurs le matin et 1 000 autres l’après-midi. C’est absolument incroyable ce que vous pouvez faire lorsque vous disposez de solutions adaptées. Notre financement de projets repose toujours sur des solutions adaptées au pays et à ses besoins »

Il a également souligné que « la réussite du développement de jeunes talents consiste à trouver les plus grands talents, former le talent à une fréquence adaptée et jouer avec talent dans des compétitions exigeantes pour faire s’affronter les meilleurs » et a encouragé les représentants des associations membres de la FIFA à offrir le plus d’opportunités possible pour permettre aux jeunes joueurs de montrer leur talent.