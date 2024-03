Les FIFA Series, une source "d’enseignements positifs" pour le Sri Lanka

Jaswar Umar, le Président de la Fédération Sri Lankaise de Football (FFSL), affirme que les FIFA Series représentent "une étape importante" dans le développement du sport de manière globale

Le Sri Lanka est l’un des cinq pays hôtes de la phase pilote des FIFA Series lancée pendant la trêve internationale du mois de mars 2024

La participation d’équipes des six confédérations de la FIFA sur trois continents différents est source de bénéfices sur et en dehors du terrain

Jaswar Umar, le Président de la Fédération Sri Lankaise de Football (FFSL), estime que les FIFA Series fourniront des "enseignements positifs" et redonneront de l’élan au football dans son pays, comme dans d’autres à travers le monde.

Le Sri Lanka est l’un des cinq pays hôtes répartis sur trois continents engagés dans la phase pilote des FIFA Series, qui compte 24 équipes représentant les six confédérations de la FIFA. L'événement se tient à l’occasion de la trêve du calendrier international des matches pour le football masculin de mars 2024 – le tournoi aura lieu les années paires et l’on devra attendre 2026 pour assister à sa version complète.

Tel qu’il est souligné dans les Objectifs Stratégiques 2023-2027 pour un football véritablement mondial et à la suite de la décision du Conseil de la FIFA de décembre 2022, les FIFA Series ont été conçues dans le but de fournir aux équipes nationales – selon les mots du Président Gianni Infantino – "plus de matches à enjeu, afin de permettre des interactions d’une bien plus grande valeur pour les joueurs, les équipes et les supporters, mais aussi apporter une contribution concrète au développement du sport."

Le Bhoutan, la République centrafricaine et la Papouasie Nouvelle-Guinée se sont rendus au Sri Lanka pour participer à des matches dans le cadre des FIFA Series. Les Sri Lankais n’ont jamais vu leur pas participer à une Coupe du Monde (qu’elle soit masculine ou féminine) ou à une Coupe d’Asie de l'AFC. Les sélections ne peuvent donc que très rarement affronter des équipes venant d’autres régions du monde. Tel ne sera plus le cas grâce aux FIFA Series et le président Umar est convaincu que cette compétition contribuera à améliorer l’écosystème du football dans des pays comme le sien.

FIFA Series 2024™ | Le Président de la Fédération du Sri Lanka, Jaswar Umar 02:40

"Je dirais que [les] FIFA Series sont une étape importante vers le développement du sport dans les pays moins bien classés. C’est une excellente opportunité pour tous ceux qui ont besoin de plus de compétitions ou de matches amicaux intercontinentaux. Je suis sûr que la FIFA continuera de les organiser et j’incite tous les pays, toutes les associations membres, à soutenir cet événement chaque année paire, à conduire ces FIFA Series vers un niveau bien plus élevés, vers un soutien financier et commercial bien plus grand. C’est une série dont on espère vraiment qu’elle aura une suite", a déclaré le président de la FFSL, dont les sélections masculine et féminine pointent respectivement à la 204 et à la 157e place des classements mondiaux de la FIFA/Coca-Cola.

"[Les] FIFA Series nous ont montré que nous pouvions organiser des événements internationaux à notre niveau, avec d’autres lignes directrices, mais aussi comment élever le niveau des compétitions internationales. Pour nous, c’est un apprentissage précieux, principalement pour notre personnel et pour les équipes des événements, car nous avons été soutenus par de très nombreux départements de la FIFA. [...] Les Series nous ont apporté des enseignements très, très positifs."

Jaswar Umar a joué un rôle moteur dans l’évolution du football sri lankais depuis sa première élection à la présidence de la FFSL, en 2021. Il occupait auparavant le poste de secrétaire général. Fort de ses nouvelles prérogatives, il a pu superviser la mise en place de la Super League sri lankaise à 10 équipes, un championnat semi-professionnel financé par la FIFA Forward.

Depuis, la FFSL a fait usage des fonds du Programme FIFA Forward pour améliorer les infrastructures, notamment en rénovant le Race Course Ground de Colombo, afin de le préparer à recevoir des matches des FIFA Series.

"Petit à petit, nous sommes en train de construire le football de notre pays pour qu’il passe à la vitesse supérieure. C’est l’un des tournants de cette évolution, un moment-clé pour un pays comme le nôtre, qui évolue dans le bas du classement. Nous avons une histoire à raconter au monde, nous pouvons leur dire comment la FIFA, comment le programme de la FIFA nous a fait décoller du fond pour nous propulser vers le sommet. Donc, si vous me posez de nouveau cette question dans quatre ans, je vous répondrai avec des statistiques, avec une bien meilleure position au classement et avec de belles réussites", a expliqué Jaswar Umar, qui a rappelé que les FIFA Series et l’opportunité de jouer contre des équipes des six confédérations de la FIFA auront un effet bénéfique sur le développement du football dans son pays.

"Ça représente beaucoup pour nous, car cet événement est une vitrine pour que le public du Sri Lanka ait accès à une nouvelle perspective sur la manière dont le football se pratique. Tout ceci, bien sûr, avec le label de la FIFA. Ça va être formidable. Si vous regardez l’équipe nationale, c’est une équipe fantastique, que nous avons construite au cours des deux dernières années. Le monde va voir la différence. Si nous jouons un match amical avec un de nos homologues asiatiques, seule l’Asie parlera de nous. En revanche, le monde entier parlera des FIFA Series car elles dépassent les frontières."

FIFA Series 2024™ | Sri Lanka 0-0 Papouasie-Nouvelle-Guinée 03:00

Tandis que les FIFA Series donneront à la FFSL une chance de partager ses bonnes pratiques avec d’autres associations membres de la FIFA, l’équipe nationale masculine pourra se mesurer à des joueurs d’autres continents. Jaswar Umar souligne pour sa part l’importance de l’aspect extra-sportif de cette initiative, qui s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la FIFA : "Football Unites the World".

"C’est très important car ces Series connectent les différentes confédérations, différents peuples, différents pays, différentes nations, différentes cultures, bien sûr. Au-delà du football, en dehors du terrain, nous essayons de comprendre les autres joueurs, les autres équipes, leur culture, leur style de jeu", explique Jaswar Umar, qui a proposé la candidature de son pays en tant qu’hôte des FIFA Series à la suite d’une discussion avec le Président de la FIFA pendant la Coupe d’Asie à Doha (Qatar), en début d’année.