Les FIFA Series™ aident Vanuatu à enfoncer le clou

Cette nouvelle initiative de la FIFA permet aux associations membres d’affronter plus régulièrement des équipes nationales d’autres continents lors de matchs amicaux et engendre de nouvelles opportunités de développement technique. La phase pilote a été lancée en mars 2024 à l'occasion de la fenêtre internationale et sera pleinement déployée en 2026, les FIFA Series n'étant organisées que les années paires.