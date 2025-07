Atelier FIFA à Doha

Pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, le Qatar et sa capitale Doha accueillent l’atelier des experts techniques de la FIFA 2018. Pour le moment, il s’agit d’un rassemblement en petit comité. En tout, 75 experts FIFA originaires de 45 pays différents se retrouveront cette semaine pour un séminaire qui s’inscrit dans la stratégie "FIFA 2.0" de Gianni Infantino, qui vise à protéger le jeu, défendre son intégrité et faire progresser le football aux quatre coins de la planète.

Théorie et pratique L’atelier de Doha portera sur la formation et la mise à niveau des directeurs techniques, des instructeurs masculins et féminins au sein des associations membres, le développement du football féminin, du football de jeunes et du football de base.