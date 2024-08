Lancement de la première Stratégie globale de la FIFA pour le football féminin

La FIFA a lancé le 9 octobre sa première Stratégie globale pour le football féminin qui décrit la manière dont l’instance entend travailler avec les confédérations, les associations membres, les clubs, les joueurs, les médias, les supporters et les autres parties prenantes pour exploiter tout le potentiel que renferme le football féminin.

L’instance dirigeante du football mondial est convaincue que celui-ci apporte aux nombreuses jeunes filles et femmes impliquées dans notre sport un grand bénéfice : la possibilité de s’émanciper. Encourager la responsabilisation par le biais du football, développer ce dernier, accroître la participation dès le plus jeune âge et permettre aux femmes de rester impliquées le plus longtemps possible sont des éléments clés de cette nouvelle stratégie.

"En tant que première femme nommée Secrétaire Générale de la FIFA, je suis fière de présenter notre première Stratégie pour le football féminin. La discipline figure parmi les priorités de la FIFA et nous souhaitons, via cette stratégie, travailler main dans la main avec nos 211 associations membres pour accroître la participation dans le football de base, améliorer la valeur commerciale du football féminin et renforcer les structures y afférentes, afin de s’assurer que tout ce que nous faisons est pérenne et générera des résultats probants. Surtout, cette stratégie doit nous permettre de rendre le football plus accessible pour les jeunes filles et les femmes ainsi que de favoriser l’émancipation de ces dernières. Ce sujet revêt une grande importance, aujourd’hui plus qu’hier", a déclaré Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, à propos du lancement de la Stratégie pour le football féminin.

Dans le cadre de son engagement visant à soutenir et développer la discipline, la FIFA a créé en 2016 sa première division du Football féminin, dont Sarai Bareman est devenue la directrice. La division travaille en étroite collaboration avec les associations membres en organisant par exemple des séminaires et des initiatives spécifiques pour les aider à discuter, élaborer et mettre en œuvre leur propre stratégie pour le football féminin en coopération avec toutes leurs parties prenantes, mais aussi en les soutenant dans leurs efforts de développement de ce sport.

De plus amples informations sur la Stratégie de la FIFA pour le football féminin sont disponibles ICI.