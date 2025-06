La FIFPRO et la FIFA offriront un accompagnement médical aux jeunes retraités du football

Mis au point par la FIFPRO, la FIFA et le Centre Médical de l’Université d’Amsterdam, le Programme de Consultation pour l’Après-Carrière comprend un examen de santé initial, totalement gratuit, suivi d’éventuels rendez-vous de contrôle, ainsi que la mise à disposition de fascicules en matière de désentraînement, régime alimentaire, santé mentale et douleurs articulaires.

Selon Vincent Gouttebarge, Directeur Médical de la FIFPRO, "les carrières se terminent parfois de façon très soudaine, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur les plans mental et physique. Il est donc utile de pouvoir se faire accompagner par des professionnels à cette période. Je me réjouis que la FIFA et la FIFPRO aient décidé d’offrir cette assistance à des centaines de joueurs pendant cette période délicate".