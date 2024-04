FIFA Forward braque ses projecteurs sur le football ghanéen

Le Ghanaman Soccer Centre of Excellence est sous les feux des projecteurs, et ce dans tous les sens du terme ! Camp de base des Black Stars , le centre technique national a en effet été récemment pourvu d'éclairages ultramodernes. Présent à Prampram pour la cérémonie d'inauguration, Kurt Okraku, président de la Fédération Ghanéenne de football (GFA), a été le premier à appuyer sur l'interrupteur de ces projecteurs flambant neufs. Un projet arrivé donc à terme et qui a été soutenu par le Programme FIFA Forward , lequel oeuvre pour le développement du football dans les 211 associations membres de la FIFA.

"La FIFA a la volonté de permettre à la Fédération Ghanéenne de Football et aux jeunes du pays de jouer au football, même après la tombée de la nuit. Cela aidera les différentes équipes à se développer" ajoute Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique. "C'est la première étape du projet de modernisation du centre technique national, qui est appelé à être une référence dans la région. Le développement du football est un pilier des objectifs stratégiques de la FIFA et nous sommes sur la bonne voie." Les travaux de modernisation de ce centre, construit avec le soutien de la FIFA, se poursuivront. Le président de la GFA a notamment indiqué que des travaux de construction d'un centre d'hébergement de 40 lits pour les équipes nationales étaient bien avancés. L'installation d'un terrain artificiel supplémentaire est également sur le point d'être achevée. "Ma vision et celle du Conseil exécutif est de faire du Ghanaman Soccer Centre of Excellence une installation digne du talent et de l'histoire du football ghanéen. Ces développements progressifs nous permettront d'atteindre le niveau d'excellence souhaité", a conclu le président Okraku.