L'Indonésie vers de nouveaux sommets

L'Indonésie a réalisé la meilleure progression au Classement FIFA d'avril

FIFA Forward et le programme de développement de la FIFA jouent un rôle clé

Participer à la Coupe du Monde de la FIFA™ figure parmi les objectifs de la PSSI

L'Indonésie est dans une spirale positive. Entre novembre et décembre 2023, le pays a accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA et elle est l'équipe ayant connu la plus forte progression en termes de places et de points au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola d'avril 2024.

Force est de constater que, depuis quelques mois, le football en Indonésie et la Fédération Indonésienne de Football (PSSI) se développent de manière exponentielle. Un processus qu'accompagne la FIFA.

"La Coupe du Monde U-17 organisée par l'Indonésie l'année dernière a eu un impact important sur le développement du football dans le pays, notamment en termes d'infrastructures et d'héritage. En offrant une plateforme aux jeunes talents pour qu'ils puissent montrer leurs compétences sur la scène internationale, le tournoi a favorisé leur développement et leur exposition, ce qui est crucial pour leur croissance", explique la PSSI à FIFA Inside.

"Avec une affluence remarquable de 437 000 spectateurs, le tournoi a suscité un intérêt pour le football et une participation accrus chez les jeunes Indonésiens, posant ainsi des bases solides pour la progression de la discipline", a-t-elle ajouté. Une progression qui s'est donc reflétée au Classement Mondial FIFA d'avril, mais qui ne date pas d'hier : le pays est en constante amélioration depuis 2021. Posté aujourd'hui au 134e rang de la hiérarchie mondiale, il se rapproche de son objectif : le Top 100. "Cette montée au Classement FIFA témoigne des efforts collectifs et des progrès réalisés dans le développement du football. La nation peut être fière de ce résultat, qui indique que des progrès sont réalisés dans la bonne direction", souligne la PSSI.

À court terme, notre objectif est d’intégrer le Top 100. Si nous continuons à construire en partant de la base et en misant sur les jeunes, nous pouvons espérer, à plus long terme, retrouver une place en Coupe du Monde Erick Thohir Président de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI)

Le Programme Forward en soutien

La FIFA et son programme Forward ont joué un rôle crucial dans ce développement, tant sur le terrain qu'en dehors : "Ils ont activement soutenu la Fédération Indonésienne de Football afin d'élever le niveau du football national et des jeunes, par différents leviers : l'amélioration des infrastructures, la progression du football féminin et le développement des jeunes", souligne la PSSI.

Cela comprend notamment la création d'un centre de formation ultramoderne dans la nouvelle capitale indonésienne, une contribution du Programme Forward de la FIFA de USD 5,65 millions ayant permis d'augmenter significativement l'aide au financement provenant du gouvernement.

"Ce centre est le fruit d'une des collaborations les plus importantes entre la PSSI et FIFA Forward", confirme la PSSI. "Cela marque une étape historique. Il s'agira de notre tout premier centre de formation national. Il devrait être achevé en juin et devrait révolutionner le football dans le pays."

"D'ici un à deux ans, le centre disposera de huit terrains au total, dotés d'installations de classe mondiale conçues pour soutenir le football à tous les niveaux. La collaboration avec la FIFA a donné lieu à des efforts de financement conjoints, en particulier de la part des administrations locales. Il s'agit d'un grand pas en avant. Cela pourrait emmener notre football vers de nouveaux sommets", a expliqué la PSSI.

Aider les Associations Membres à atteindre leur plein potentiel, et s'assurer que tous les joueurs talentueux ont l'opportunité de se développer, figurent parmi les objectifs de la FIFA. À cette fin, le Programme de Développement des Talents de la FIFA (TDS) joue un rôle prépondérant auprès de la PSSI.

"Grâce au projet TDS lancé en 2022, 34 nouveaux directeurs techniques régionaux ont été identifiés dans tout le pays et formés pour se concentrer sur le développement des jeunes, l'identification des talents et la progression des entraîneurs. Cette année, l'accent est mis sur la reconversion de ces directeurs afin qu'ils comprennent mieux l'environnement des joueurs talentueux et la manière de les développer efficacement dans leurs régions", a ajouté le PSSI.

Promouvoir le football à tous les niveaux

Le football de base et le football féminin sont deux cibles privilégiés par la PSSI, consciente que les jeunes représentent l'avenir du football et que l'héritage de la Coupe du Monde U-17 est bénéfique pour le pays.

Ainsi, la PSSI travaille activement à l'amélioration du football à tous les niveaux. D'importants investissements ont été réalisés dans la formation des entraîneurs, dans des programmes d'identification des talents ou dans la création d'académies pour jeunes footballeurs. De plus, avec l'aide du Programme de Développement du Football Féminin de la FIFA, la fédération est en train de redéfinir sa stratégie en la matière. Il y aussi eu la signature d'un protocole d'accord et l'inauguration du bureau de la FIFA à Jakarta en novembre dernier, lors d'un événement auquel ont assisté le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la PSSI, Erick Thohir. Cet événement a marqué une étape importante dans l'engagement des deux parties à favoriser le développement durable et l'amélioration du paysage footballistique indonésien. Cette collaboration réaffirme l'engagement de la FIFA à bonifier les infrastructures, la gouvernance et les capacités techniques.

L'objectif est de poser des jalons vers une historique qualification pour la Coupe du Monde à laquelle le pays n'a participé qu'en 1938. Après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023, l'équipe a déjà entamé la route vers la Coupe du Monde 2026. "Les éliminatoires de l'AFC pour la Coupe du Monde 2026 marquent une étape importante pour le football indonésien. Notre objectif est de concourir au plus haut niveau et de nous qualifier. "