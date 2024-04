La Coupe du Monde en un coup d’œil

Environ 20 000 volontaires compétents et motivés, dotés de profils variés et capables de parler plusieurs langues, ont aidé à organiser la Coupe du Monde et à montrer le véritable esprit du Qatar. Plus de 400 000 personnes ont posé leur candidature et ont été soumises à un processus de sélection et de formation rigoureux. Les volontaires sélectionnés, âgés de 18 à 77 ans, venaient de tous horizons, avec 150 nationalités représentées.