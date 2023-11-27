Introduction

FWC2026, US, INC. (« FIFA26 », « nous », « notre », « nos ») respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger vos données à caractère personnel. La présente déclaration de confidentialité (ci-après : la « déclaration ») décrit la façon dont nous collectons, utilisons, conservons et protégeons les données à caractère personnel via l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans certains Clubs FIFA, dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (ci-après : la « compétition »).

Aux fins de la présente déclaration, la société FWC2026, US, Inc. agit en tant que responsable du traitement de ces données.

La présente déclaration s'applique aux invités enregistrés séjournant dans les hôtels VIP désignés par FIFA26, aux personnes qui les accompagnent ou à tout autre individu dont les données à caractère personnel sont susceptibles d'être collectées dans le cadre de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, ainsi qu'à tous les membres du personnel de l'hôtel ou à toute autre personne autorisée, le cas échéant.

La présente déclaration doit être lue conjointement avec la déclaration de confidentialité applicable, qui fournit des informations supplémentaires concernant la collecte et l'utilisation des informations d'inscription.

La déclaration s'applique uniquement au traitement de la reconnaissance faciale décrit dans le présent document.

Aux fins de la présente déclaration :

On entend par « technologie de reconnaissance faciale » toute technologie permettant d’analyser les caractéristiques du visage afin de créer un modèle biométrique à partir d’une image en temps réel et de le comparer à une image de référence enregistrée à des fins d’identification.

Le terme « données à caractère personnel » désigne toute information qui identifie, décrit ou peut raisonnablement être associée à un individu identifié ou identifiable.

On entend par « données biométriques » les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique portant sur les caractéristiques physiques d'une personne et permettant ou confirmant son identification.

On entend par « personne physique » toute personne dont les données à caractère personnel sont susceptibles d’être collectées ou traitées par le biais de la reconnaissance faciale.

En cas de question relative à la présente déclaration, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées à la fin de ce document.

Comment fonctionne la technologie de reconnaissance faciale ?

La technologie de reconnaissance faciale n'est déployée que dans certains Clubs FIFA.

Lorsqu'une personne physique pénètre dans la zone concernée, une caméra enregistre une image faciale. Le système génère un modèle biométrique mathématique (parfois appelé « modèle facial ») à partir de l'image enregistrée et le compare à la photographie de référence associée à la personne physique concernée, enregistrée lors de l'inscription à un événement ou par d'autres systèmes agréés par la FIFA et/ou FIFA26.

Si une correspondance est validée dans les limites des seuils de confiance configurés, la personne physique enregistrée est identifiée. Si aucune correspondance n'est trouvée, la personne est considérée comme inconnue. Le système ne refuse pas automatiquement l'accès ou les services et ne prend pas de décisions sans intervention humaine. Le cas échéant, le personnel de FIFA26 (ou tout autre membre du personnel de l'hôtel) peut vérifier manuellement l'identité de la personne physique concernée.

Le modèle biométrique est une représentation mathématique des caractéristiques du visage et ne peut raisonnablement pas être utilisé pour recréer l'image d'origine.

Pourquoi utilisons-nous la technologie de reconnaissance faciale ?

Nous utilisons la technologie de reconnaissance faciale aux fins suivantes :

identifier les clients inscrits et autorisés ;

fluidifier les services d'accueil et les opérations d'hôtellerie ;

assurer la sécurité de certains Clubs VIP ;

tenir à jour les registres d'accès à aux Clubs VIP ;

produire des rapports agrégés à des fins de reporting opérationnel. Ces rapports ne contiennent aucune information permettant d'identifier une personne.

La technologie de reconnaissance faciale n'est pas utilisée pour prendre des décisions automatisées ayant des conséquences juridiques ou d’autres conséquences importantes sans intervention humaine appropriée. Nous traitons les données obtenues via la technologie de reconnaissance faciale uniquement aux fins décrites dans la présente déclaration et conformément à la législation en vigueur.

Où la technologie de reconnaissance faciale est-elle utilisée ?

La technologie de reconnaissance faciale n'est utilisée qu'à certains points d'entrée du Club VIP. Le visage des personnes physiques dans le champ de la caméra est donc susceptible d’être enregistré et traité par la technologie de reconnaissance faciale. Les zones où la technologie de reconnaissance faciale est utilisée sont indiquées par une signalétique appropriée qui comporte un lien ou un code QR redirigeant les personnes physiques vers la présente déclaration.

Quelles données à caractère personnel collectons-nous ?

En fonction de votre interaction avec le système, nous pouvons être amenés à traiter :

des données biométriques ; des images de votre visage ; des modèles biométriques (représentation mathématique des caractéristiques du visage) ;

des informations relatives à votre inscription et votre identification ; vos nom(s) et prénom(s) ; votre catégorie de participation ; une photographie de référence (uniquement pour les personnes inscrites).



Les informations recueillies dans le cadre de la procédure d'inscription sont traitées via la solution de technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification et de recoupement. Le traitement de ces informations est également soumis à la déclaration de confidentialité applicable.

Reconnaissance et informations générales date et heure de la reconnaissance ; résultat de la reconnaissance ; historique d'entrées.



Ces enregistrements peuvent être utilisés à des fins d'optimisation des performances du système, d'assurance qualité, de sécurité et d'audit.

Lorsqu'un invité enregistré est accompagné d'une autre personne, l'image et les données biométriques de cette personne peuvent également faire l'objet d'un traitement dans le cadre du fonctionnement du système de reconnaissance faciale.

Nous n'utilisons pas la technologie de reconnaissance faciale pour déduire ou analyser des caractéristiques sensibles vous concernant, sauf lorsque la législation applicable l'exige ou l'autorise.

Comment protégeons-nous vos données à caractère personnel ?

Afin de protéger les données à caractère personnel, nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment le chiffrement, des contrôles d'accès en fonction des rôles, la journalisation des audits et la configuration de seuils de correspondance visant à réduire au minimum les faux positifs.

Les données à caractère personnel ne sont pas utilisées pour entraîner, améliorer ou développer des modèles de reconnaissance faciale.

Précision et vérification humaine

La technologie de reconnaissance faciale comprend des seuils de reconnaissance conçus pour réduire au minimum les correspondances erronées.

En cas de risque d'erreur ou si une personne n'est pas reconnue, le système alerte le personnel habilité, qui procède à une vérification manuelle avant de prendre toute mesure opérationnelle.

Qui peut consulter vos données à caractère personnel ?

L'accès aux données à caractère personnel est réservé au personnel autorisé ayant besoin d’accéder à ces données dans le cadre de son activité professionnelle. Il peut notamment s'agir du personnel autorisé de FIFA26/la FIFA, des administrateurs système autorisés ou de prestataires de services autorisés assurant le support de la solution.

Avec qui nous pouvons partager vos données à caractère personnel ?

En règle générale, nous ne communiquons pas les données à caractère personnel traitées via la solution de technologie de reconnaissance facile à des tiers, sauf s’il existe un motif légal, nécessaire et justifié de le faire, notamment pour des raisons de sûreté et de sécurité, pour prévenir, détecter ou enquêter sur des activités illégales, dans le cadre de réclamations juridiques, de litiges ou de procédures judiciaires, ou encore pour se conformer à la législation applicable ou à des demandes légitimes émanant d’autorités compétentes.

Ceci peut inclure la communication d'informations aux forces de l'ordre, aux régulateurs ou à d'autres autorités publiques, à des cours de justice ou des tribunaux, à des avocats, à des prestataires de services agissant pour notre compte ou à d'autres personnes, lorsque la loi l'exige ou l'autorise.

Où sont stockées vos données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel traitées via la solution de technologie de reconnaissance faciale sont stockées et traitées aux États-Unis. Ceci comprend les données biométriques générées par la solution de technologie de reconnaissance faciale, ainsi que les informations d'inscription utilisées pour la vérification d'identité.

Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des tâches décrites dans la présente déclaration.

Les images enregistrées et les modèles biométriques créés à partir de ces images sont utilisés à des fins de comparaison et sont supprimés une fois le processus terminé. Les données traitées à titre temporaire peuvent rester dans le système pendant une durée limitée ne dépassant pas un jour.

Les informations d'inscription utilisées à des fins de correspondance, notamment le nom, la catégorie et les photographies de référence, seront conservées dans la solution de technologie de reconnaissance faciale jusqu'à la fin de la compétition (31 juillet 2026), puis supprimées, sauf si une conservation plus longue s'avère nécessaire dans le cadre d'une enquête, d'une action en justice, d'une obligation légale ou de toute autre situation du même type.

Les personnes physiques peuvent demander la suppression anticipée de leurs données à caractère personnel. Leur requête sera étudiée au regard des obligations juridiques applicables, des besoins commerciaux légitimes et des exigences opérationnelles.

Vos droits en matière de confidentialité

Sous réserve de la législation applicable, vous disposez de certains droits concernant vos données à caractère personnel. Il peut s'agir notamment du droit de demander l’accès à celles-ci, leur rectification ou leur suppression (lorsque la loi le prévoit), de déposer une plainte auprès d'une autorité compétente en matière de protection de la vie privée ou de protection des données, ou toute autre action prévue par la législation applicable.

Lorsque vous soumettez une demande relative au traitement des données de technologie de reconnaissance faciale, nous pouvons être amenés à vous demander de fournir les informations nécessaires pour vérifier votre identité et nous aider à retrouver les dossiers concernés. Ces informations peuvent inclure votre nom, l'emplacement de l'hôtel, ainsi que la date et l'heure approximatives de votre passage.

Nous examinerons les demandes conformément à la législation en vigueur et à nos obligations légales.

Nous contacter

Pour toute question concernant la présente déclaration ou le traitement de vos données à caractère personnel, merci de contacter :

Vous avez également le droit de contacter votre autorité locale chargée de la protection des données.

Mises à jour de la présente déclaration

Nous sommes susceptibles de modifier la présente déclaration périodiquement. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à la dernière version en date.

Nous n’utiliserons ni ne partagerons vos données à caractère personnel à des fins sensiblement différentes de celles décrites dans la présente déclaration sans avoir pris des mesures raisonnables pour vous en informer en conséquence et demander votre consentement, conformément à la législation applicable.