La FIFA contribue à faire progresser la gestion de club et la gouvernance aux Amériques

L’instance dirigeante du football mondial a organisé des cours dédiés à Porto Rico, en République dominicaine et au Costa Rica dans le cadre de son projet FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs

Les différents événements ont permis de rassembler des dirigeants de clubs et de fédérations

Les principaux thèmes abordés portaient sur la planification stratégique, la gouvernance ainsi que les questions opérationnelles et financières

La FIFA a récemment organisé des séminaires destinés à renforcer la gestion des clubs et la gouvernance en Amérique centrale et dans les Caraïbes. L’objectif de ces événements était notamment d’accompagner les dirigeants du football dans l’adoption de pratiques de gestion toujours plus modernes, de les aider à coopérer efficacement avec leurs pairs et de penser le développement du football sur le long terme, aussi bien à l’échelle des clubs que des fédérations.

Organisés respectivement à Porto Rico, en République dominicaine et au Costa Rica, les trois séminaires s’inscrivaient dans le cadre du projet FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs, qui est l’une des composantes du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA.

Chaque séminaire a permis de réunir de hauts dirigeants de l’association membre concernée et de clubs locaux. Les différentes sessions ont ainsi été l’occasion pour les participants d’échanger autour des défis et opportunités dans le domaine de la gestion du football professionnel, mais également d’explorer un vaste éventail de thématiques, telles que la planification stratégique et la gouvernance, les aspects opérationnels et financiers, mais aussi le marketing et la communication.

« Grâce à ces trois séminaires et au programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, nous continuons de renforcer les fondamentaux du football professionnel en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en donnant aux clubs et aux associations membres les outils dont ils ont besoin pour se développer durablement et appliquer les meilleures pratiques. »

Les séminaires répondent à la volonté de la FIFA de promouvoir le développement durable et l’excellence professionnelle dans la gestion des clubs. À travers les conseils fournis en matière de gouvernance, de planification stratégique et d’efficacité opérationnelle, l’instance dirigeante du football mondial veut faire en sorte que les clubs et associations membres disposent des outils et connaissances nécessaires pour favoriser la mise en place d’environnements footballistiques compétitifs, transparents et bien administrés.