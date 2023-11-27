La FIFA renforce la gestion des clubs au Salvador grâce à un programme dédié

FIFA Campus a récemment organisé un séminaire sur les bases de la gestion des clubs à San Salvador

Des dirigeants de clubs et de la fédération ont travaillé sur le renforcement des structures professionnelles

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement sur le long terme des clubs sur l’ensemble du continent américain

Les 8 et 9 avril, la FIFA a organisé à San Salvador un séminaire consacré à la gestion des clubs dans le cadre de l’édition dédiée aux Amériques de FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs.

Préparée en étroite collaboration avec la Fédération Salvadorienne de Football (FESFUT), cette initiative fait partie intégrante du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA et a connu un franc succès.

Le séminaire a réuni des dirigeants des clubs locaux et de la FESFUT afin d’améliorer les pratiques de gestion professionnelle, mais aussi de renforcer les fondations des structures du football de clubs au Salvador. Au cours de ces deux jours, une série de sessions ciblées ont traité de la gouvernance et des opérations, des finances, du développement commercial, du marketing et de la communication ou encore de la planification opérationnelle.

Conçues pour répondre à des priorités aussi bien stratégiques que pratiques, ces séances ont mis en avant le partage de connaissances et le dialogue entre les experts de la FIFA, les représentants de la fédération et les dirigeants des clubs. Ce séminaire était aussi l’occasion de faire le point sur le développement des structures footballistiques au Salvador, consacrant ainsi une période placée sous le signe d’un soutien institutionnel fort.

Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA, a dressé un bilan positif de l’événement : « Les clubs sont au cœur du football, que ce soit au niveau national ou international. Nous sommes heureux d’aider la FESFUT et ses clubs à renforcer leurs structures et leurs compétences, grâce à l’édition de FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs dédiée au continent américain ainsi qu'au programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA. Nous souhaitons ainsi faire en sorte que l’ambition du Salvador pour son football professionnel produise des clubs plus stables, mieux gérés et compétitifs. »

Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques, a lui aussi fait part de son enthousiasme : « Le football professionnel est un moteur essentiel du développement à long terme. Afin de proposer un produit de qualité, efficace et attractif aux supporters, aux joueurs, aux arbitres et aux diffuseurs, les clubs doivent continuer à investir dans leur gestion, leurs opérations et leur gouvernance. Dans les marchés où le football est vécu comme une passion – à l’instar du Salvador et de l’Amérique centrale en général –, ces initiatives de développement des compétences jouent un rôle important car elles permettent d’élever le niveau, de renforcer la compétitivité et de soutenir la croissance du football. »