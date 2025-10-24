La FIFA renforce le football de clubs dans les Caraïbes à travers des cours en gestion des clubs

Des séminaires ont été organisés à Anguilla, Trinité-et-Tobago et en Jamaïque pour améliorer la gestion professionnelle des clubs de la région

Plus de 100 représentants de clubs et d’associations membres ont pris part à ces formations axées sur la gouvernance, les aspects financiers, le marketing et l’excellence opérationnelle

Cette initiative témoigne de l’engagement de la FIFA à développer des écosystèmes footballistiques efficaces et durables dans les Amériques

La FIFA a organisé trois séminaires dans les Caraïbes dans le cadre de ses cours en gestion des clubs, destinés à accroître les capacités professionnelles et opérationnelles des clubs de la région. Ces événements, qui se sont tenus respectivement à Anguilla (6 octobre), à Trinité-et-Tobago (9-10 octobre) et en Jamaïque (12-13 octobre), ont réuni plus de 100 participants issus de clubs locaux et des fédérations concernées. Parmi eux figuraient notamment les responsables de compétitions de plusieurs pays des Caraïbes.

Organisés par la Fédération de Football d’Anguilla (AFA), la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago (TTFA) et la Fédération Jamaïcaine de Football (JFF), les séminaires ont mis l’accent sur des domaines clés tels que la gouvernance, les aspects financiers, le marketing et la communication, la stratégie commerciale ainsi que la planification opérationnelle. Ils ont également été l’occasion de mettre en avant des études de cas pratiques, dont une portant sur le modèle du Wellington Phoenix FC présentée lors du séminaire à Anguilla.

« Grâce aux cours essentiels de la FIFA en gestion des clubs, nous continuons de renforcer les fondations du football professionnel en donnant aux clubs et aux ligues les outils nécessaires pour se développer durablement », a déclaré Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

Les cours proposés font partie intégrante du Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA, une initiative mondiale conçue pour améliorer les standards de professionnalisme et promouvoir le développement à long terme du football de clubs sur l’ensemble de la planète.

« Le football professionnel reste une pierre angulaire du développement de notre sport, car il ne façonne pas uniquement les clubs, mais bien l’ensemble de l’écosystème footballistique », a pour sa part affirmé Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques.

« Nous constatons, dans les Caraïbes, un engagement croissant en faveur du renforcement du football professionnel, qui bénéficie du soutien de dirigeants avant-gardiste au sein de nos associations membres. À travers des initiatives telles que les cours essentiels de la FIFA en gestion des clubs, nous aidons les clubs et les ligues à améliorer leurs structures, leur gouvernance ainsi que leurs opérations ; autant d’éléments clés pour assurer une croissance durable. Cette collaboration régionale constitue une nouvelle étape importante dans la mise en place d’environnements footballistiques plus forts et compétitifs dans les Amériques. »