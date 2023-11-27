Les dirigeants de clubs se réunissent à Vancouver pour évoquer la croissance durable du Canada

Un atelier de deux jours intitulé « FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs » s’est tenu en amont du 76e Congrès de la FIFA

Les clubs canadiens entendent profiter de l’engouement généré par la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour renforcer la croissance à long terme

Des ateliers sur mesure seront organisés à l’avenir en vue de développer les compétences au sein de la National Soccer League

La FIFA a récemment organisé à Vancouver un événement intitulé « FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs » au cours duquel des parties prenantes clés du paysage footballistique international ont, pendant deux jours, pu échanger sur des thèmes essentiels et des sujets stratégiques.

Tenu en amont du 76e Congrès de la FIFA, l’atelier a aussi été l’occasion d’aborder les défis et opportunités en constante évolution auxquels sont soumis les clubs professionnels. À l’aube de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les discussions ont porté essentiellement sur la manière dont les clubs canadiens peuvent tirer parti de cette attention mondiale unique pour consolider les fondations de l’écosystème du football national et favoriser sa croissance durable.

Parmi les thèmes évoqués figurent tout ce qui a trait à la bonne gestion d’un club, à savoir la gouvernance, la planification stratégique, les aspects financiers, le sponsoring, le marketing, les infrastructures, la billetterie et le Règlement du Statut et du Transfert des joueurs de la FIFA. Les participants ont analysé comment les meilleures pratiques dans ces domaines peuvent se traduire par des avantages certains, tant sur le terrain qu’en dehors.

« Le Canada est un marché avec un immense potentiel. Or, ces ateliers visent justement à accompagner les dirigeants de clubs à bâtir des organisations solides et durables qui contribueront à l’avenir du football », a expliqué Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement « Pour la FIFA, les clubs sont la base de l’écosystème du football. En investissant dans leur développement, nous investissons dans la croissance à long terme et la pérennité du football dans son ensemble. Je tiens à remercier la Canadian Premier League et l’Association Canadienne de Soccer pour leur vision et leur soutien. »

Si l’importance de la gouvernance et de la planification à long terme a occupé une place prépondérante lors de l’atelier, ce qui s’explique par le fait que les clubs disposant de structures de gouvernance solides et de stratégies mesurables claires sont mieux armés pour gérer les difficultés ainsi que pour réussir sur le long terme, il a aussi été question de finances, en particulier de la tendance à une diversification plus judicieuse des sources de revenus par laquelle les clubs ne doivent plus uniquement penser à limiter les coûts, mais tenter de trouver de nouvelles opportunités commerciales.

Le sponsoring et la participation des supporters ont également été abordés, notamment l’évolution des attentes des marques et des supporters. Dans l’environnement de sponsoring actuel, la création de valeur a pris beaucoup d’ampleur, de sorte que l’offre doit désormais s’articuler autour de récits et être associée à des retombées concrètes qu’il est possible de mesurer. Quant aux stratégies de participation des supporters, celles-ci doivent être définies au regard des données recueillies bien avant les jours de match.

« La Canadian Premier League est ravie d’avoir conclu ce partenariat avec la FIFA, par le biais duquel les dirigeants de nos clubs ont accès au programme FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs. Nous remercions les responsables de la FIFA pour leur soutien à cet égard », a déclaré Costa Smyrniotis, vice-président exécutif de la Canadian Premier League. « Nous avons pour ambition d’être l’endroit où les talents canadiens se retrouvent, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et nous sommes fiers de continuer à investir dans celles et ceux qui font avancer nos organisations. Nos clubs vont ainsi se renforcer et la ligue va gagner en expertise, ce qui contribuera à la croissance continue et au professionnalisme de l’écosystème du football au Canada. »

Les infrastructures constituent un autre levier essentiel de la croissance, pour lequel l’accent doit être mis sur la flexibilité et des espaces pouvant accueillir tour à tour des activités sportives, de divertissement et communautaires. Tous ces changements fondamentaux ne peuvent se faire sans un cadre juridique adéquat. Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA doit servir de base à cet égard : par les exigences de conformité qu’il implique, mais surtout par l’outil stratégique qu’il représente dans le cadre de la gestion d’effectif et la génération de revenus via des mécanismes tels que les indemnités de formation et les contributions de solidarité.

À l’avenir, la FIFA organisera des ateliers sur mesure à destination de la National Soccer League canadienne afin de favoriser le partage de connaissances et de soutenir les clubs dans la mise en place de structures solides et capables à surmonter les défis futurs.