Aujourd’hui, on ne joue plus au football de la même manière, tout comme on ne vit plus le football de la même manière. Il faut adapter le football amateur et le football professionnel à cette évolution. Nous nourrissons de grandes ambitions à cet égard : nous visons à solidifier systématiquement les fondements de notre football amateur, à pousser notre football professionnel vers l’élite du football européen et à remporter des titres mondiaux avec nos sélections masculines et féminines. Nous avons subdivisé notre mission en six objectifs.