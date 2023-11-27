En dépit d’une population relativement faible (18 millions d’habitants) par rapport à celle de nombreux géants du football mondial, les Pays-Bas continuent de produire un nombre impressionnant de joueurs de classe mondiale. Le « football total » néerlandais a marqué à jamais l’histoire du football, en tant que style de jeu mais aussi comme une philosophie profonde qui met en avant l’innovation et la créativité.
Le football néerlandais tire aussi sa notoriété de l’implication de ses supporters, qui se déplacent toujours en masse pour soutenir leur équipe. Leur activité en tribune à créer dans les stades une ambiance festive unique, qui fait d’eux un élément essentiel de ce que représente le football néerlandais.
Cette identité footballistique propre, qui repose à la fois sur une culture de l’innovation et une passion absolue pour le jeu, trouve des déclinaisons non seulement sur le terrain, mais aussi dans les structures administratives et opérationnelles de la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB).
Née en 1889, membre fondateur de la FIFA, la KNVB est la plus importante organisation sportive des Pays-Bas. Elle supervise à la fois le football amateur et le football professionnel. Les compétitions qu’elle organise couvrent notamment le TOTO KNVB Beker (la Coupe des Pays-Bas) et l’ Azerion Vrouwen Eredivisie (championnat de première division de football féminin). La KNVB joue en outre un rôle essentiel dans le développement commercial du football néerlandais.
Mission
La mission de la KNVB est de hausser en permanence le niveau du football néerlandais et d’exploiter son pouvoir fédérateur en vue d’engendrer des retombées positives sur la société.
Aujourd’hui, on ne joue plus au football de la même manière, tout comme on ne vit plus le football de la même manière. Il faut adapter le football amateur et le football professionnel à cette évolution. Nous nourrissons de grandes ambitions à cet égard : nous visons à solidifier systématiquement les fondements de notre football amateur, à pousser notre football professionnel vers l’élite du football européen et à remporter des titres mondiaux avec nos sélections masculines et féminines. Nous avons subdivisé notre mission en six objectifs.
Les six objectifs de la KNVB
Ajout d’un trophée majeur au palmarès
Relèvement des niveaux de participation
Amélioration du niveau du football professionnel
Retombées sociales visibles
Sécurisation de l’avenir des clubs amateurs
Environnement sécurisé et accueillant
Chaque week-end, la KNVB organise plus de 30 000 matches de tous niveaux, faisant en sorte que le football reste le sport le plus accessible au monde. Cette implication de grande ampleur dans l’organisation du football de base est fondamentale pour permettre de faire éclore les talents locaux et de préserver le rôle central que joue le football au sein de la population néerlandaise, mais elle requiert pour cela des ressources considérables.
Cette vision s’appuie sur la mise en œuvre d’une stratégie commerciale claire et sur des investissements importants en matière d’image de marque et de marketing au sein de la KNVB. La stratégie commerciale de la KNVB joue donc un rôle essentiel dans les efforts déployés par les instances néerlandaises pour protéger et étendre la riche culture de football aux Pays-Bas. Grâce à la passion des supporters, au prestige de ses équipes nationales et à la solidité de ses partenariats commerciaux, la KNVB est en mesure de générer des revenus importants pour soutenir ses différentes initiatives sur le plan financier.
La présente étude de cas examine le modèle de génération de revenus de la KNVB en mettant l’accent sur le sponsoring. Elle vise à servir de source d’inspiration pour d’autres associations membres désireuses d’améliorer leurs propres stratégies commerciales.