La planification stratégique est un processus systématique mis en œuvre par les organisations pour définir le cap et prendre les décisions pertinentes afin d’orienter les ressources dans la direction fixée. Cela implique de définir de se fixer des buts à long terme, d’identifier des objectifs, d’analyser l’environnement interne et externe, et de déterminer les mesures à prendre pour y parvenir. Grâce à une planification stratégique efficace, les organisations sont en mesure d’anticiper et de réagir aux changements de contexte, assurant ainsi leur croissance soutenue sur la durée.