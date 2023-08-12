Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
Planification stratégique : l’approche de la Fédération Australienne de Football

Engagement des parties prenantes

La planification stratégique doit être abordée en fonction du contexte et des principales parties prenantes de l’organisation.

paramétrage des cookies