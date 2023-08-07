En 2023, l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande ont accueilli leur premier grand événement footballistique international : la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les records d’affluence et d’audience TV témoignent de l’essor du sport féminin en Australie, en termes de popularité comme de soutien. Le football australien bénéficiera longtemps des retombées de cette compétition.