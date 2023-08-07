En 2023, l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande ont accueilli leur premier grand événement footballistique international : la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les records d’affluence et d’audience TV témoignent de l’essor du sport féminin en Australie, en termes de popularité comme de soutien. Le football australien bénéficiera longtemps des retombées de cette compétition.
Consciente des enjeux historiques d’une telle opportunité, la Fédération Australienne de Football s’est minutieusement préparée à co-organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pour en exploiter tout le potentiel. Elle avait à cœur de déclencher la ferveur nationale autour du football. Dès l’attribution, c’est dans cet esprit que la Fédération australienne de football a axé son plan stratégique autour de onze principes d’avenir pour le football australien.
Ces « XI Principes » abordent le football australien dans son ensemble, avec ses défis, en élaborant un programme stratégique de développement du sport dans le pays. Ce plan a été imaginé pour servir de tremplin à la croissance du football australien.
La planification stratégique est essentielle aux performances de toute organisation ambitieuse. La stratégie d’une organisation définit ses objectifs et les moyens d’y parvenir, tout en identifiant et en coordonnant clairement des domaines d'action prioritaires. L’existence d’une stratégie sert de motivation au personnel, en lui indiquant la voie à suivre, tout en assurant l’implication et l’adhésion des parties prenantes externes.
Les XI Principes constituent des références solides à la planification stratégique de la fédération. Ce document explique comment la Fédération Australienne de Football a développé son plan, consulté les parties prenantes et organisé ses initiatives stratégiques. Il rappelle également tous les enseignements acquis par la fédération au long du processus.
La FIFA encourage ses associations membres à élaborer de solides plans stratégiques afin de mieux réfléchir à leurs ambitions à long terme et d’orienter leurs activités en adéquation avec le cap fixé. Nous partageons cette réflexion dans l’espoir de proposer des exemples et des idées susceptibles de servir de sources d’inspiration.