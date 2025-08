La campagne "Non à la discrimination" se déroulera sur l’ensemble de Qatar 2022™

La FIFA est une organisation inclusive qui soutient toutes les causes légitimes, comme One Love

Suite à plusieurs échanges, la FIFA est en mesure de confirmer que sa campagne Non à la discrimination, qui devait initialement débuter à partir des quarts de finale, a été avancée. Les capitaines des 32 équipes en lice pourront donc porter ce brassard durant l’intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

La FIFA est une organisation internationale qui souhaite mettre le football au service de la société, en soutenant des causes justes et légitimes. Toutefois, cette action doit se faire dans le respect des cadres réglementaires connus de tous.

"J’ai évoqué ce sujet avec les plus hautes autorités du pays", a déclaré le Président de la FIFA. "Elles m’ont confirmé que tout le monde serait le bienvenu et je relaie ce message. Ceux qui vous disent le contraire ne parlent pas au nom du Qatar et certainement pas au nom de la FIFA."