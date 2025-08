"Continue à te battre Ian" - Le Football Unites the World à Kiel

Le Football Unites the World à Kiel

C'était juste une petite scène après le coup de sifflet final en marge d'un match de deuxième division allemande, mais qui s'est déroulée avec beaucoup de cœur et d'empathie.

Le coup de sifflet venait juste de sonner pour le deuxième affrontement de 2e Bundesliga entre Holstein Kiel et Hertha BSC Berlin lorsque le joueur du Hertha, Fabian Reese, s'est vu remettre un seau en plastique noir avec lequel l'ancien joueur de Kiel a traversé le terrain jusqu'à la tribune ouest du terrain de son ancien club. Reese arborait un T-shirt bleu avec l'inscription "Fight, Ian".

Là, le joueur de 25 ans a remis le seau dans lequel les supporters visiteurs avaient collecté des dons pour Ian, 16 ans et fan du KSV, qui souffre d'un lymphome.

Dans l'appel aux dons, il était indiqué que la mère du garçon allait avoir du mal à concilier travail et rendez-vous à l'hôpital. Chaque euro récolté aidera donc grandement la famille dans cette épreuve. Les supporters de Kiel avaient annoncé qu'ils collecteraient des dons autour de ce match et le Hertha BSC avait également relayé l'information.

"Je suis tout simplement bouleversé. Mon fils est fier d'être fan de ce grand club. Merci beaucoup, beaucoup", a remercié peu après le père d'Ian via Facebook aux nombreux donateurs.

Le match entre Kiel et Hertha a été remporté 2-3 par les visiteurs grâce à un penalty de Reese dans le temps additionnel. Né à Kiel et formé à Holstein, Reese avait défendu les couleurs du club entre 2020 et 2023 avant de rejoindre le Hertha Berlin.