De grands noms du football s’associent à la FIFA pour le lancement de Football Unites the World

Hassan Al-Haydos, Alisson Becker, Karim Benzema, Lucy Bronze, Didier Drogba, Giulia Gwinn, Kaká, Robert Lewandowski, Carli Lloyd, Édouard Mendy, Lionel Messi, Neymar, Emmanuel Petit ou encore Cristiano Ronaldo ont tous apporté leur concours à cette série de spots qui mettent en avant l’espoir, la joie et la passion qui sont les marques de fabrique du plus universel des sports. Ces vidéos seront diffusées en marge d’une compétition qui s’apprête à réunir plus de cinq milliards d’êtres humains à travers le monde.

 Sous la bannière Football Unites the World , la FIFA va s’associer avec de nombreuses organisations internationales afin de mettre en avant tout au long de la Coupe du Monde des grandes causes comme la lutte contre la discrimination, le développement durable ou encore l’éducation.

"Bien que le football reste notre objectif principal, la Coupe du Monde de la FIFA concerne également des valeurs et des causes qui vont bien au-delà du terrain et nous sommes ravis que des stars du football d'hier et d'aujourd'hui se soient jointes à nous pour promouvoir et mettre en lumière ces sujets, qui unissent également le monde entier“, a poursuivi M. Infantino.