L’héritage de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA s’étend « au-delà du terrain »

Divers programmes d’héritage ont été mis en place pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™​

La stratégie « Beyond the Court » vise à promouvoir le futsal

Premier tournoi de la FIFA organisé dans le pays d’Asie du Sud-Est​

L’héritage laissé par la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ continuera de résonner dans tout le pays d’Asie du Sud-Est bien longtemps après que le Brésil ait soulevé le tout nouveau trophée à la PhilSports Arena, dans la capitale Manille.

Les Philippines pourront toujours se targuer d’avoir accueilli la toute première édition du tournoi, inscrite dans l’investissement de grande ampleur de la FIFA pour accélérer le développement du football féminin dans le monde. L'instance dirigeante du football mondial a travaillé en étroite collaboration avec la Fédération philippine de football (PFF) afin de garantir également des avantages concrets et continus.

Dans cette optique, la FIFA et la PFF ont lancé une stratégie pour le tournoi intitulée « Beyond the Court » (Au-delà du terrain). Cette stratégie vise à développer le futsal aux Philippines, à accroître et à pérenniser la participation de tous les âges, sexes et niveaux, et à promouvoir ce sport pour en faire une discipline attrayante pour les Philippins.

Si les projets axés sur l'héritage se poursuivront à l'avenir, de nombreuses activités ont déjà eu lieu avant et pendant les 16 jours de compétition.

Équipements modernes

D'importants travaux de rénovation et de modernisation de la PhilSports Arena ont été réalisés avant l'arrivée de l'élite mondiale du futsal. Des discussions sont en cours entre la Fédération philippine de football (PFF) et la Commission des sports des Philippines afin d'optimiser l'utilisation des installations pour les championnats interurbains et d'accompagner les jeunes joueuses inspirées par les performances des joueuses lors de la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA.

Nouveau revêtement

Le tournoi a permis la rénovation du terrain de la Fondation Tuloy sa Don Bosco à Alabang, Muntinlupa, grâce à l'installation d'un revêtement de sol de haute qualité. Utilisé comme lieu d'entraînement par des équipes participantes telles que l'Italie, ce terrain profitera longtemps à la fondation, qui prend en charge plus de 100 enfants orphelins. La fondation compte avec fierté, parmi les nombreuses personnes qu'elle a aidées au fil des décennies, Lanie Ortillo, membre actuelle de l'équipe nationale philippine de futsal.

Le père Rocky Evangelista, prêtre salésien et fondateur de la Fondation Tuloy, a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants à la FIFA et à la PFF pour ce don et pour avoir permis à Tuloy de participer à ce moment historique. Transformer notre gymnase en centre d’entraînement pour la Coupe du Monde nous permet d'accomplir notre mission, permettre à chaque enfant de jouer. Ce soutien nous encourage à poursuivre le développement du futsal aux Philippines. »

« Grâce au soutien de la FIFA, nous continuerons à œuvrer pour promouvoir le futsal et le football dans notre pays, notamment auprès des enfants et des jeunes issus de milieux défavorisés. Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre mission : chaque enfant a le droit de jouer, de s'épanouir et de s'inspirer, et nous souhaitons aider les enfants défavorisés à développer leur personnalité grâce au football et au futsal. Nous espérons que ce partenariat se poursuivra et se renforcera. »

Distribution de ballons

Au total, 150 ballons – 100 ballons de football et 50 ballons de futsal – ont été distribués aux communautés de futsal et de football, aux universités et aux organisations des Philippines pour les remercier de leur engagement et de leurs efforts constants dans le développement de ce sport, en particulier auprès des jeunes générations.

L'un des événements de distribution de ballons de la FIFA s'est déroulé à Tuloy sa Don Bosco et a eu lieu en présence du responsable des Jeux olympiques, du futsal et du beach soccer de la FIFA, Kasra Haghighi ; du secrétaire général adjoint de la PFF, Michael Kevin Goco ; et de la responsable de l'arbitrage féminin de la FIFA, Bibiana Steinhaus-Webb, qui est également ambassadrice des initiatives Beyond the Court.

« Je tiens à remercier la FIFA d'avoir offert à notre pays une visibilité internationale. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du futsal aux Philippines et nous permet de nous imposer sur la scène mondiale », a déclaré Mark Dennis Balbin, entraîneur principal du Tondo FC, club bénéficiaire de la distribution de ballons. « Désormais, on y verra un élan de solidarité nationale et, je l'espère, les communautés de futsal du pays redoubleront d'efforts pour développer et améliorer ce sport, en créant notre propre culture du jeu, dans un esprit de bayanihan », a ajouté l'entraîneur, faisant référence à une valeur et une tradition philippines fondamentales d'unité et de coopération.

Pour notre club, les ballons ne sont que des outils au service d’un objectif plus large : transmettre des compétences essentielles à la vie, inculquer des valeurs et encourager les enfants à rêver grand Chester De Torres Gawad Kalinga SipaG FC

Chester De Torres, dont le club, le Gawad Kalinga SipaG FC, a également bénéficié de ce don, a déclaré : « Au GK SipaG, nous tenons à remercier la FIFA pour son généreux don de ballons de futsal. Pour notre club, les ballons ne sont que des outils au service d’un objectif plus large : transmettre des compétences essentielles à la vie, inculquer des valeurs et encourager les enfants à rêver grand. Le sport est une formidable simulation de la vie, et à travers le football et le futsal, nous enseignons aux enfants des leçons de vie précieuses comme le travail d’équipe, le leadership, la collaboration et la réalisation de grandes choses ensemble. »

Programmes de développement du football féminin de la FIFA

Dans le contexte de l'opportunité unique offerte par l'organisation du tournoi aux Philippines, les départements de la FIFA ont contribué à la création de programmes visant à soutenir et à promouvoir le développement du futsal, notamment la Stratégie de développement du football et du futsal féminins et de la ligue.

Trois sessions en ligne et un atelier à mi-tournoi à Manille pour divers représentants locaux faisaient partie de la stratégie de football et de futsal féminin axée sur la planification à long terme de la croissance et du développement du football et du futsal féminins dans le pays.

Gabrielle del Rosario, cofondatrice d'Alon and Araw, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'émancipation des jeunes par le biais du football, du futsal, du beach soccer et du développement durable, a déclaré : « Les interventions des experts de la FIFA ont été précieuses, mais le sentiment d'appartenance à une communauté de femmes partageant la même passion pour le football et le futsal féminins a été tout aussi important. Entendre des histoires, des expériences et même des difficultés qui me semblaient si familières m'a permis de me sentir moins seule dans ce travail. »

« C’était enrichissant d’échanger des idées et de découvrir les meilleures pratiques auprès de coachs venus de tout le pays. En tant que responsable de ma propre communauté, cet atelier a été particulièrement stimulant : il m’a rappelé que nous faisons partie d’un mouvement plus vaste et que les défis que nous rencontrons sont partagés, tout comme les solutions. »

Dans le cadre du développement du futsal, le programme de développement des ligues de la FIFA a permis de mettre en place une série de tournois communautaires régionaux appelés Filipina5 Futsal Fiesta. Les premières phases se sont déroulées dans différentes régions, à l'issue desquelles les vainqueurs de chaque tournoi local ont eu l'opportunité de se rendre à Manille pour la compétition finale et de participer activement à l'événement.

Pour beaucoup de jeunes, c'était le voyage d'une vie : leur premier séjour dans la capitale et leur premier vol en avion. Des journées inoubliables : rencontrer des joueurs de futsal venus d'autres régions, partager des expériences avec des personnes d'horizons différents et assister à des matchs en direct dans une salle de renommée mondiale.

« Le Filipina5 Futsal Fiesta incarne notre vision d'inclusion, d'autonomisation et d'excellence », a conclu John Gutierrez, président de la PFF. « C'est une célébration du chemin parcouru et de celui qui nous reste à parcourir lorsque nous offrons aux Filipinas une plateforme pour briller. »