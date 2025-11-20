Les Maldives accueillent l’équipe de Palestine U-17 pour un camp d’entraînement et des matchs amicaux

Le gouvernement maldivien et la Fédération de football des Maldives (FAM) ont financé et organisé un camp de neuf jours pour l'équipe de Palestine U-17

La Palestine a affronté l'équipe des Maldives U-17 lors de deux matchs amicaux disputés au Stade national de football, à Malé

Les deux pays espèrent atteindre pour la première fois la phase finale de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC.

La Palestine espère atteindre pour la première fois la phase finale de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC et elle s'y emploie. Ce mois-ci, la Fédération de football des Maldives (FAM) lui a donné un coup de pouce, en invitant la sélection palestinienne dans l’archipel pour un camp d’entraînement et deux matchs amicaux.

Ce stage de neuf jours a été entièrement financé par le gouvernement maldivien et, bien que l’entrée pour les deux rencontres disputées au Stade national de football de Malé ait été gratuite, des billets VIP commémoratifs ont été vendus afin de recueillir des fonds pour l’équipe palestinienne.

À leur arrivée dans la capitale, les joueurs palestiniens ont été accueillis à l’aéroport par le ministre maldivien des Sports, de la Condition Physique et des Loisirs, Abdulla Rafiu, ainsi que par le Président de la FAM, Ahmed Thoriq. Les sélections U-17 des deux nations se sont affrontées pour la première fois le 13 novembre, puis de nouveau deux jours plus tard.

Cette expérience a été précieuse pour les deux équipes, qui se préparent à entamer les qualifications pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC 2026. Avec la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ désormais organisée chaque année, les sélections du monde entier cherchent de nouvelles occasions de se mesurer à d’autres équipes et de progresser.

« C’est une opportunité que toutes les équipes nationales, quel que soit leur âge, souhaitent saisir. J’espère que ce n’est que le début », a déclaré le sélectionneur des Maldives U-17, Sobah Mohamed, aux médias locaux. « Ce sont ce type de matchs qui permettent de se débarrasser de l'appréhension des compétitions. » La Palestine s’est rendue directement des Maldives en Inde, où elle affrontera les hôtes, Taïwan, l’IR Iran et le Liban du 22 au 30 novembre. Les Maldives, qui espèrent également atteindre pour la première fois la phase finale continentale, se rendront en Thaïlande pour jouer contre le Koweït, la Mongolie, le Turkménistan et les hôtes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC 2026 en Arabie saoudite, en mai prochain, à l’issue de laquelle huit équipes se qualifieront pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™ au Qatar.