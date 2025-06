L’expérience des fans au cœur des débats lors d’un séminaire marketing de la FIFA à Paris

L’événement organisé dans la capitale française a tourné autour de l’amélioration de l’offre pour les supporters

L’objectif était également de favoriser l’échange de connaissances et de renforcer la communauté marketing du monde du football

La stratégie commerciale d’une franchise de NBA a été présentée aux délégués des associations membres européennes

Les responsables et dirigeants marketing des associations membres européennes de la FIFA ont pris part à un séminaire spécialisé visant à améliorer l’expérience supportariale dans le football et justement intitulé "Les supporters au cœur du jeu : améliorer l’expérience footballistique".

À Paris, où se trouvent les bureaux de la division Associations membres de la FIFA, les participantes et participants ont partagé leurs connaissances en la matière, mais aussi cherché à identifier les axes de travail et les attentes des supporters afin de déterminer la façon d’accroître la valeur commerciale des matches.

"L’objectif est aussi simple qu’ambitieux : découvrir de nouvelles façons d’impliquer les supporters, bâtir des relations solides au sein de la communauté marketing du football, et apprendre les uns des autres", a expliqué Elkhan Mammadov, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Europe.

"Je suis convaincu que, à la fin de ce séminaire, les délégués repartiront avec de nouvelles idées, des contacts précieux et une meilleure compréhension des effets des interactions avec les supporters sur la réalité commerciale de leur fédération respective."

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique se profile déjà, le vice-président Stratégie commerciale, Innovation et Opérations données des San Antonio Spurs, Jordan Kolosey, est venu détailler comment la franchise NBA pour laquelle il travaille avait bâti et adapté son expérience supportariale.

L’après-midi de cet événement organisé par la FIFA et le Centre International d’Étude du Sport (CIES) a été consacrée au design thinking (ou démarche design), une méthode logique de résolution des problèmes.

Les participantes et participants, qui ont eu accès à la plateforme d’apprentissage en ligne du CIES avant le séminaire afin de commencer à nouer des contacts avec leurs collègues du continent, se sont répartis en petits groupes afin de discuter de points sensibles spécifiques avancés par les supporters et de trouver en commun la meilleure réponse à apporter. Chaque groupe a ensuite présenté ses idées.

"C’est positif de voir autant de fédérations réunies pour partager leurs connaissances, et de bénéficier d’autant de perspectives différentes. J’ai aussi apprécié de découvrir comment un autre sport procède pour interagir avec ses supporters et les impliquer. Il y a beaucoup de choses à retirer d’une journée comme celle-ci", s’est réjouie Louise Cassidy, directrice Marketing et Communication de la Fédération Irlandaise de Football (FAI).

"Exploiter les données, examiner le comportement des clients et appuyer toutes les décisions sur nos connaissances et nos données sont des aspects que nous devons absolument approfondir dans le football, et à la FAI, nous travaillons énormément là-dessus."

Les délégués pourront continuer à utiliser la plateforme d’apprentissage en ligne du CIES pour échanger leurs exemples de bonnes pratiques et renforcer l’approche collaborative entre les associations membres.

"Notre présence ici est très bénéfique. Tout d’abord parce que d’autres industries nous expliquent comment elles attirent les supporters et remplissent leurs stades, c’est le plus important", a ajouté Maria Gkouma, directrice Marketing et Commercial de la Fédération Grecque de Football.