La FIFA suspend la Fédération Indienne de Football

La suspension signifie que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022™, prévue en Inde du 11 au 30 octobre 2022, ne peut à l’heure actuelle avoir lieu dans ce pays comme prévu. Les étapes résultant de cette situation continueront d’être évaluées au cours des prochains jours et le Bureau du Conseil en sera informé si nécessaire. La FIFA entretient un contact permanent et constructif avec le ministère indien de la Jeunesse et des Sports et espère qu’une issue positive à cette affaire pourra encore être trouvée.