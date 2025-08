La FIFA lève la suspension de la Fédération Pakistanaise de Football

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé le 29 juin 2022 de lever la suspension infligée à la Fédération Pakistanaise de Football (PFF) en avril 2021 en raison de l’ingérence de tiers. Cette décision a été prise après que la FIFA a reçu confirmation que le comité de normalisation de la PFF avait repris le contrôle des locaux de la fédération et était en mesure de gérer ses finances. En outre, la PFF a été informée que toute ingérence indue dans ses affaires courantes, ou toute action susceptible d’entraver la poursuite du mandat du comité de normalisation, pouvait entraîner une nouvelle suspension de la PFF et/ou d’autres sanctions prévues par les Statuts de la FIFA. Le délai accordé au comité de normalisation pour mener à bien son mandat (à savoir au plus tard le 30 juin 2022) n’étant désormais plus tenable, le Bureau a décidé de le prolonger jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard. Cela permettra au comité de normalisation de pouvoir enfin réaliser l’intégralité des tâches qui lui ont été confiées.