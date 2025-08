La FIFA lève la suspension de la Fédération Indienne de Football

Le Bureau du Conseil de la FIFA a levé la suspension qui avait été infligée à la Fédération Indienne de Football (AIFF) en raison de l’ingérence de tiers. La décision a été prise après que la FIFA a reçu confirmation que le mandat de la commission d’administrateurs censée exercer les fonctions du comité exécutif de l’AIFF a pris fin et que l’administration de l’AIFF gère de nouveau toutes les affaires courantes. La FIFA et l’AFC continueront de superviser la situation et aideront l’AIFF à organiser ses élections en temps utile. En conséquence, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022™, prévue du 11 au 30 octobre prochain, aura bien lieu en Inde comme prévu.