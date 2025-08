Elkhan Mammadov nommé Directeur Régional de la Division Associations Membres Europe

La FIFA a le plaisir d’annoncer la nomination d’Elkhan Mammadov au poste de Directeur Régional au sein de la division Associations Membres (Europe). Mammadov, qui prendra ses fonctions le 1er mai 2022, sera responsable des stratégies régionales de mise en œuvre du Programme Forward de la FIFA, mais aussi de l’analyse des besoins spécifiques des 55 associations membres de la FIFA en Europe afin de concevoir des projets de développement adaptés et de veiller à ce que leur application réponde aux normes de la FIFA. Il met ainsi fin à une collaboration de près de 15 ans avec la Fédération Azérie de Football (AFFA), entamée en tant que Secrétaire Général et poursuivie au poste de Vice-Président délégué. Il reprend la place laissée vacante par la nomination de Nodar Akhalkatsi à la direction des Projets Stratégiques et de la Gouvernance des Associations Membres. "L’arrivée d’Elkhan est une très bonne nouvelle pour la FIFA", s’est réjoui le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Toutes les personnes actives dans le milieu du sport en Azerbaïdjan n’ont eu qu’à se féliciter de son attachement à consolider les bases du football. J’ai hâte de le voir mettre son expérience au service de l’ensemble du football européen. Nous lui souhaitons tous la bienvenue au sein de l’équipe FIFA !" Mammadov a joué un rôle de premier plan dans l’essor de la scène sportive en Azerbaïdjan et ce dès son arrivée à la l’AFFA, en 2007. Président du comité organisateur local de la troisième édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en 2012, il a officié simultanément au sein de la Commission du Fair-play et de la Responsabilité Sociale de la FIFA. Sous son impulsion, la ville de Bakou a organisé d’autres grands événements sportifs internationaux comme les Jeux Européens 2015 ou la finale de l'UEFA Europa League 2019. Plus récemment, un quart de finale de l’UEFA EURO 2020 s’est déroulé dans la capitale azérie. "Je suis évidemment très heureux d’intégrer la FIFA. C’est à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité", a fait savoir Mammadov, qui travaillera au sein de l’équipe du département Associations Membres de la FIFA basée à Paris. "Aujourd’hui, la FIFA est la locomotive du football. Elle est active aux quatre coins d’un monde fragilisé. Aux côtés de mes collègues, je vais me consacrer au développement de la discipline et à l’expérimentation de nouvelles idées qui contribueront au progrès du football masculin et féminin." "La bonne gouvernance et le développement durable du football sont deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Or, je partage entièrement les objectifs de la FIFA et du Président Infantino dans ces domaines. Au cours des 15 dernières années, j’ai acquis une vaste expérience dans le milieu du sport, grâce à l’AFFA. C’était un long et beau voyage. Je tiens ici à remercier le Président de l’AFFA et son équipe pour leur collaboration, leur efficacité, leur engagement au service du football de base et leur volonté d’organiser des événements sportifs de premier plan. Dans mes nouvelles fonctions, je vais tout faire pour mettre au service du plus grand nombre l’expérience que j’ai acquise en Azerbaïdjan."