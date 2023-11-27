L’Uruguay inaugure le chantier visant à faire du Complejo Celeste un centre technique de haut niveau, essentiel au développement du football national

L’AUF a rénové le terrain synthétique du complexe et réaménagé les espaces verts à des fins sportives

Ces rénovations s’inscrivent dans le cadre d’un plan global de l’AUF qui bénéficie du soutien financier du programme FIFA Forward

Des membres de l’équipe nationale qui disputera bientôt la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ étaient présents pour la cérémonie

Ce jeudi 4 juin, la Fédération Uruguayenne de Football (AUF) a inauguré les phases 3 et 4 du projet global de rénovation du Complejo Celeste, le centre technique national situé dans la ville de Canelones. Des membres de la sélection uruguayenne qui se prépare à disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ étaient présents pour l’occasion.

Grâce au soutien du programme FIFA Forward, l’AUF a pu engager la rénovation du terrain synthétique et de son système d’arrosage, ainsi que le réaménagement de plus de 15 400 m² d’espaces verts destinés à la pratique sportive de haut niveau.

Le projet comprenait également l’élaboration du premier terrain en gazon hybride d’Uruguay, où s’entraîne actuellement l’équipe nationale. Ces travaux visent à faire du Complejo Celeste un centre de haut niveau moderne et durable, en phase avec les besoins actuels et futurs du football uruguayen.

Le coût de l’investissement dédié aux phases 3 et 4 s’élève à environ 1,5 million de dollars US. Si l’on tient compte de la phase 1, qui consistait en l’achat de terrains, et de la phase 2, au cours de laquelle les vestiaires et les bureaux du centre technique ont été rénovés, la contribution totale du programme FIFA Forward au projet s’élève à environ 3,2 millions de dollars US.

L’événement s’est déroulé sous l’autorité du Président de l’AUF, Ignacio Alonso, du Président de la République, Yamandú Orsi, et du responsable du Bureau régional de la FIFA à Asunción, Rafael Arias.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est quant à lui adressé à l’assistance par le biais d’un message vidéo. "C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui, en ce jour d’inauguration de plusieurs aménagements spectaculaires réalisés au sein du Complejo Celeste, ce prestigieux centre technique où l’Uruguay forme et développe des joueurs et des joueuses qui vont, j’en suis sûr, laisser leur empreinte dans le monde du football", a déclaré Infantino.

"Nous sommes ravis que l’AUF ait su exploiter avec autant d’efficacité ce que lui a offert le programme FIFA Forward ; 1,5 million de dollars US ont ainsi été investis dans des terrains et des installations d’entraînement dernière génération, dont les joueurs et joueuses vont pouvoir profiter pendant de nombreuses années", a-t-il ajouté.

Le Président de l’AUF, Ignacio Alonso, n’a pas caché sa satisfaction. "C’est l’aboutissement de nombreux mois de travail et d’un riche échange d’idées et d’initiatives, car nous sommes aujourd’hui sur un site tout à fait particulier", a-t-il déclaré.

"Bien sûr, l’apport de notre Fédération a joué un rôle essentiel. Il est le fruit des efforts de nos joueurs qui, grâce à leurs performances, génèrent des ressources pour notre football. Mais nous n’oublions pas que les ressources apportées par le programme FIFA Forward ont été fondamentales pour développer ce centre, et ce depuis sa naissance."

Le nouveau terrain synthétique, qui remplace celui installé en 2011 avec le soutien de la FIFA, est équipé d’un gazon certifié FIFA Quality Pro, d’une surface shockpad pour amortir les chocs et éviter les blessures, ainsi que d’un système d’arrosage intelligent et moderne alimenté par son propre réseau hydrique.

Le projet a également permis de créer le premier terrain en gazon hybride d’Uruguay et de réaménager entièrement les espaces d’entraînement du Complejo Celeste, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la planification sportive et augmentant considérablement la capacité opérationnelle du site.

Le réaménagement et l’optimisation des espaces verts du centre technique s’inscrivaient, en partie, dans le cadre des préparatifs de la sélection uruguayenne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les espaces qui étaient auparavant réservés à des activités de jardinage et généraient des coûts d’exploitation sans servir à aucune activité sportive spécifique ont été transformés en surfaces fonctionnelles destinées à l’entraînement de haut niveau.

En plus de réduire l’usure des terrains principaux, ces nouvelles zones peuvent être utilisées pour les échauffements, les entraînements des gardiens et les exercices différenciés. Au total, les travaux ont permis de réaménager environ 15 400 m² d’espaces verts à des fins sportives, ce qui a considérablement accru la capacité d’accueil du site et la flexibilité des entraînements sur celui-ci.

"Le Complejo Celeste est bien plus qu’un centre d’entraînement… C’est un symbole de l’engagement de l’AUF en faveur du développement du football. Ces nouveaux aménagements démontrent l’impact généré par une vision commune entre la FIFA et ses Associations membres", a déclaré Jair Bertoni, directeur de la Sous-division des Associations membres (Amérique).

"Cette modernisation vise non seulement à optimiser la préparation des équipes uruguayennes masculines, féminines et de jeunes, mais elle profite également aux programmes de formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi qu’au développement des talents. Nous sommes fiers d’accompagner l’AUF dans ce projet", a-t-il conclu.