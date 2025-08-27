Supercopa FMF : FIFA Forward au service du développement et de l’avenir du football mexicain

La deuxième édition de la Supercopa FMF, une compétition junior essentielle au développement des jeunes talents du Mexique, a rencontré un véritable succès

Le réaménagement du terrain n° 2 du Centre national de haute performance de la FMF est terminé

Les deux projets ont pu voir le jour grâce au soutien du programme FIFA Forward

Pour la deuxième année consécutive, les installations de la Fédération Mexicaine de Football (FMF) à Toluca ont vibré au rythme de la Supercopa FMF, un tournoi désormais central en matière de développement des jeunes du pays.

Organisé grâce au soutien indéfectible du programme de développement FIFA Forward, cet événement encourage la compétition de haut niveau dans les catégories juniors en plus de favoriser l’amélioration des infrastructures essentielles à l’avenir du football mexicain.

La compétition, qui s’est jouée en deux phases entre juillet et août 2025, a réuni les jeunes talents les plus prometteurs du Mexique dans les catégories U-13 et U-15. Le tournoi masculin, qui s’est déroulé du 12 au 17 juillet, a vu la sélection mexicaine U-13 et la sélection de Jalisco U-15 remporter le titre.

Tandis que chez les filles, dans un tournoi organisé entre le 5 et le 10 août, la sélection nationale mexicaine U-15 et l’équipe El Camino U-13 ont toutes deux été sacrées championnes, soulignant ainsi l’essor croissant du football féminin dans le pays.

En parallèle de la formation des jeunes talents, la FMF continue de renforcer ses infrastructures. À l’instar de 2023 et son investissement dans un terrain hybride élaboré avec le soutien de FIFA Forward, la FMF inaugurera en 2025 le tout nouveau terrain en gazon naturel n° 2 de son Centre national de haute performance (CAR).

Le terrain, qui a nécessité un investissement de 105 785 $, a été entièrement réaménagé et son système d’irrigation remis à neuf, les anciens gicleurs ayant été remplacés par des arroseurs centraux dernière génération. Ces améliorations garantissent une surface de jeu de classe mondiale qui profitera directement à toutes les équipes nationales, leur offrant ainsi les conditions optimales pour développer leur potentiel.

Une plateforme pour tous les talents mexicains

La compétition s’est distinguée par la diversité de ses participants. Dans chaque catégorie, elle a rassemblé des joueurs et joueuses issus de tous les horizons : équipes nationales, équipes amateurs, équipes régionales et équipes telles que « El Camino », composées de talents mexicains repérés lors de sélections aux États-Unis. Toutes les équipes se sont d’abord affrontées dans une phase de championnat. Puis, alors que les équipes classées troisième et quatrième jouaient la petite finale (Final de Plata), les deux meilleures de la phase de championnat s’affrontaient pour le titre (Final de Oro).

Exceptionnellement pour cette édition 2025, les équipes amateurs étaient constituées de jeunes détectés lors des compétitions nationales de jeunesse organisées par la CONADE (Commission nationale de culture physique et sportive du Mexique). À l’issue de trois phases macro-régionales, auxquelles ont participé les 32 entités fédératives du Mexique, 16 équipes se sont qualifiées pour la phase finale, qui s’est déroulée à Colima en juin 2025. Les recruteurs des équipes nationales juniors du Mexique ont assisté à toutes les rencontres afin d’identifier les nouveaux talents dans chaque catégorie.

Ivar Sisniega, président exécutif de la FMF, a vanté les mérites de la Supercopa : « Cette compétition a été un véritable succès en matière de détection des jeunes talents, en particulier de joueuses exceptionnelles susceptibles d’intégrer l’équipe nationale. Je remercie les joueuses et tous les parents pour leur présence tout au long de la compétition. Je ne peux que les inviter à poursuivre dans cette voie et à s’entraîner dur pour devenir les meilleures. L’avenir du football féminin mexicain s’annonce radieux. »

Ce sentiment est partagé par Jimena Rojas, sélectionneuse de l’équipe nationale féminine U-15, qui a souligné les avantages de l’organisation et du format du tournoi : « L’organisation est excellente et l’attention est portée sur le moindre détail. C’est un plaisir de participer à cette compétition. Nous avons en plus la chance d’avoir accueilli des jeunes Mexicaines qui résident à l’étranger. Nous avons tout ce qu’il faut pour continuer à faire progresser l’équipe nationale. »

Cette compétition nationale, associée à des investissements dans les infrastructures, est un élément clé de la stratégie de la FMF visant à perfectionner les différentes équipes nationales en vue notamment de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se déroulera en partie au Mexique, et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, qui se jouera au Brésil.

Ces opportunités offertes à la génération actuelle et cet héritage d’excellence et de développement durable visant à faire briller le football mexicain de demain n’auraient jamais pu voir le jour sans le soutien fondamental du programme FIFA Forward.