Les équipes nationales du Guatemala disposeront d’espaces d’hébergement modernes financés par le programme Forward de la FIFA

Le bâtiment rénové peut accueillir trois équipes et bénéficie d’installations améliorées

Le Président de la FIFA salue « un nouveau pas en avant pour le football au Guatemala »

L’équipe nationale masculine vise une première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™

Après l’achèvement d’une rénovation complète financée par le programme de développement Forward de la FIFA, un hébergement moderne va désormais accueillir les équipes nationales du Guatemala à leur centre de haute performance. Les nouvelles salles et installations ont été inaugurées le 11 février par Gerardo Paiz, président de la Fédération Guatémaltèque de Football (Fedefut).

Grâce à cette rénovation, le nombre de chambres a augmenté de près de 50%, passant à 45. Utilisé par les équipes seniors et de jeunes masculines et féminines, le bâtiment pourra désormais héberger trois équipes au lieu de deux.

D’autres installations ont également été modernisées afin de les rendre conformes aux normes exigées par le football de haut niveau. Les espaces communs ont été rénovés et une petite salle d’étude a été construite, permettant aux jeunes talents de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Par ailleurs, un système innovant de filtration de l’eau a été installé. Il s’agit d’un système de purification écologique qui alimente tout le bâtiment en eau potable et qui permet désormais à la Fedefut de mettre en bouteille sa propre eau pour la mettre à disposition dans le bâtiment. « Dans le cadre du programme Forward de la FIFA, nous avons fait de gros efforts pour rénover le centre de haute performance afin que les joueurs et les joueuses de nos équipes nationales puissent avoir un environnement digne et confortable pour leurs stages d’entraînement », a déclaré M. Paiz.

Cette inauguration arrive à point nommé pour la sélection nationale masculine, qui vise une première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™. Engagés dans le deuxième tour des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Los Chapines ont déjà remporté leurs deux premiers matches du groupe E et disputeront les deux suivants en juin, d’abord contre la République dominicaine, à domicile, puis contre la Jamaïque, à l’extérieur. Les deux meilleures équipes du groupe passeront ensuite au troisième tour.

« Ce jour marque un nouveau pas en avant pour le football au Guatemala », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, dans une allocution préalablement enregistrée et diffusée lors de l’événement. Évoquant sa visite dans le pays en août 2022, il a ajouté : « J’ai vu l’immense passion et l’amour que vous portez tous pour le football et qui, alliés à votre intelligence ainsi qu’à votre travail acharné, vous permettent aujourd’hui d’avoir ces superbes installations. »

Le Président de la FIFA a souligné l’importance de posséder de bonnes infrastructures pour le développement du football et a déclaré que ce projet correspondait exactement à ce pour quoi le programme Forward de la FIFA avait été conçu.

« Comme nous le savons tous, pour que les joueurs et joueuses puissent être performants sur le rectangle vert, ils ont besoin de repos et de récupération en dehors du terrain, et la rénovation des espaces d’hébergement du centre de haute performance offre à tous les footballeurs et footballeuses guatémaltèques l’environnement dont ils et elles ont besoin. »

« La sélection A masculine s’en rendra certainement compte lorsqu’elle utilisera le centre dans le cadre de sa préparation pour les rencontres de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévues au mois de juin. Je peux également vous garantir que nous serons à vos côtés et collaborerons avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs futurs. »

Centre de haute performance du Guatemala | Le Président de la FIFA Gianni Infantino 03:22

Jair Bertoni, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour les Amériques, était présent lors de l’événement. À l’occasion de son déplacement au Guatemala en 2022, M. Infantino avait visité le centre de haute performance, le siège de la Fedefut, le stade national ainsi que le dôme de futsal.

En août 2023, la Fedefut a inauguré un nouveau terrain synthétique grâce au programme Forward de la FIFA, lequel a aussi permis de financer la procédure d’obtention du permis de construire ainsi que des autorisations légales dans le cadre d’un projet distinct.