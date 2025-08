Porto Rico vise haut grâce à FIFA Forward

Avec le soutien technique et financier du programme Forward de la FIFA, la FPF a acquis une vaste parcelle de plus de 38 000 mètres carrés. "Si vous voulez de bons résultats, les joueurs ont besoin de bien se reposer, de bien s'entraîner, de bien se nourrir et de bénéficier de bonnes installations. Aujourd'hui, notre but est de créer ces installations. Nous procédons étape par étape car le football chez nous n'en avait pas jusqu'à aujourd'hui", explique Iván Rivera Gutiérrez, Président de la FPF.